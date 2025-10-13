Luisana Lopilato y Michael Bublé siguen demostrando que el amor se renueva con los años. A 17 años de haberse conocido, la actriz sorprendió a su marido con un romántico mensaje en Instagram, acompañado de tiernas fotos juntos navegando.

“Me miro y me sorprendo: ¿será posible mirarte con más amor que el primer día? ❤️😊🥰”, escribió Luisana junto a las imágenes en las que se los ve abrazados sobre una lancha, disfrutando del sol y el mar.

Luisana Lopilato, más enamorada que nunca de Bublé (Foto: Instagram de Luisana Lopilato)

La publicación rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores, que celebraron la complicidad y ternura de la pareja.

ASÍ COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR DE LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLÉ

Luisana y Michael se conocieron en 2008, durante una visita del cantante a Buenos Aires, y se casaron en 2011.

Desde entonces, formaron una familia con sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo internacional.

