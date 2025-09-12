El martes 9 de septiembre, Michael Bublé cumplió 50 años y recibió un homenaje muy especial de su esposa, Luisana Lopilato, quien compartió en Instagram un emotivo video que recorrió sus 17 años de historia juntos.

La pareja se conoció en 2008, cuando la actriz fue a ver al cantante canadiense al teatro Gran Rex. “Le dije: ‘Me voy a casar con vos’”, recordó Bublé en una entrevista con Susana Giménez en 2011. Justamente esa frase fue la elegida por Lopilato para abrir el clip que le dedicó a su marido en el día de su cumpleaños.

Luisana Lopilato y Michael Bublé en la presentación de la película El Mensaje en la Botella (Foto: Movilpress).

EL VIDEO QUE LUISANA LOPILATO LE DEDICÓ A MICHAEL BUBLÉ

Con la canción Don’t Blame It On Me de fondo, el video incluyó imágenes íntimas de la pareja: desde paseos en auto y momentos en la cocina hasta postales de su casamiento en Buenos Aires en 2011.

Crédito: Instagram

También aparecieron fragmentos de sesiones de fotos, citas románticas y eventos de gala que compartieron a lo largo de los años.

La actriz sumó además escenas de las producciones familiares de fotos que realizan cada año junto a sus cuatro hijos: Noah (12), Elías (9), Vida (7) y Cielo (3).

Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus hijos (Foto: Movilpress).

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, escribió Lopilato.

LA RESPUESTA DE MICHAEL BUBLÉ AL VIDEO DE LUISANA LOPILATO

Conmovido por la dedicatoria, Michael Bublé le respondió con ternura: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti”.

Michael Bublé y Luisana Lopilato el día de su boda.

Además, la actriz sumó dedicatorias en sus historias de Instagram. “Marido, padre y amigo. Feliz cumpleaños a mi todo”, escribió en una foto donde se los vio abrazados.

En otra postal, la familia completa posó dentro de una cabina telefónica de estilo londinense, con los rostros de los niños cubiertos por emojis para preservar su privacidad. “Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida de tenerte”, agregó.