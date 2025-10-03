París volvió a convertirse en el epicentro de la moda mundial con un desfile multitudinario frente al Hôtel de Ville que reunió a figuras internacionales y donde una de las grandes protagonistas fue Luisana Lopilato.

La actriz argentina impactó con un look total red y se consolidó como embajadora internacional de estilo, acompañada de cerca por su esposo, Michael Bublé, quien no ocultó su emoción.

El cantante viajó especialmente para alentarla y compartió en redes sociales su alegría al verla brillar en la pasarela: “Nada es más glamuroso que ver a mi chica brillar en la pasarela. No podría estar más orgulloso, no podría estar más feliz”, escribió junto a imágenes del desfile.

Michael Bublé celebró a Luisana Lopilato en la Semana de la Moda en París: “No podría estar más orgulloso” | Créditos: Instagram @michaelbuble

En un reel, se definió como “el chico que sonríe de oreja a oreja y aplaude a todo pulmón” mientras observaba la presentación de su esposa.

EL LOOK DE LOPILATO EN LA SEMANA DE LA MODA EN PARÍS

El look de Lopilato estuvo alineado con el espíritu del evento: un vestido rojo ajustado de escote en V, con aberturas laterales y falda sirena, acompañado por sandalias off white, labios en tono carmín y cabello suelto con ondas. Como accesorio, llevó un abanico con la frase “Because you’re worth it”, lema de la firma que celebró diversidad, inclusión y empoderamiento bajo el concepto “Libertad. Igualdad. Hermandad”.

Michael Bublé celebró a Luisana Lopilato en la Semana de la Moda en París: “No podría estar más orgulloso” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

La pasarela también contó con la participación de Jane Fonda, Eva Longoria, Helen Mirren, Viola Davis, Kendall Jenner, Andie MacDowell y Cara Delevingne, lo que reforzó el carácter global e intergeneracional del desfile. Además, la cantante brasileña Anitta interpretó “Envolver” y desfiló con una túnica roja, mientras que la actriz Simone Ashley (Bridgerton) sumó su presencia artística.

Luisana, que recientemente terminó el rodaje de Pepita, la pistolera en Mar del Plata y prepara un nuevo proyecto en Canadá, expresó su orgullo en redes sociales: “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”. Su participación no solo fue celebrada por el público presente y los medios internacionales, sino también por el gesto de complicidad con Bublé, quien tras la pasarela declaró: “Estoy en París para gritarle al mundo cuánto amo a mi esposa. Me siento muy orgulloso, fue una noche hermosa”.