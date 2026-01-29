Luisana Lopilato volvió a conquistar las redes sociales con un video casero junto a su hijo mayor, Noah Bublé, de 12 años. Desde su hogar en Canadá, la actriz argentina compartió un momento de cocina lleno de espontaneidad mientras intentaban preparar un pastel de chocolate improvisado.

La falta de ingredientes los obligó a modificar la receta sobre la marcha, generando momentos hilarantes que encantaron a sus seguidores.

EL ACENTO ARGENTINO DE NOAH QUE ENAMORÓ A MILES DE FANS

Lo que realmente sorprendió a los fanáticos fue escuchar a Noah hablar español con un acento argentino perfecto. El momento más viral llegó cuando el niño quiso agregar galletas de chocolate argentinas a la preparación, pero Luisana se negó entre risas: “Me las quiero guardar. No me mires con esa cara”. Miles de usuarios celebraron la complicidad familiar y el esfuerzo de la actriz por mantener vivas las raíces argentinas de sus hijos.

Crédito: Instagram

A pesar de que la receta no salió perfecta, la protagonista de Casados con hijos fue sincera con sus seguidores: “No sé si fue la mejor torta y nos faltaban la mitad de los ingredientes, pero divertir, nos divertimos”. Durante la grabación también mostró un sweater con la imagen de Michael Bublé, su esposo, añadiendo un toque romántico al video.