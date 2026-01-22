Luisana Lopilato se mudó a Canadá en 2011, luego de casarse con Michael Bublé. Allí vive con él y sus cuatro hijos. Sin embargo, extraña Argentina y quiere volver más seguido.

Si bien la actriz tiene su vida en el país norteamericano, junto con su marido y sus niños Noah, Elías, Vida y Cielo, cada vez que puede pisa suelo criollo.

Luisana Lopilato extraña Argentina y lanzó una fuerte promesa: “Quiero volver a perderme…” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato se manifestó sobre su deseo: “Este año quiero ir a Argentina más de una vez”.

LUISANA LOPILATO EXTRAÑA ARGENTINA

En su última publicación, la actriz anheló: “Volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”.

Ese texto acompañó una serie de imágenes que cautivó a sus seguidores por la belleza que ofrece la Argentina: desde las Salinas Grandes de Salta y Jujuy, hasta las montañas de Purmamarca, una cabalgata al pie de la cordillera y una foto con un cabrito.