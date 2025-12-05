Luisana Lopilato y Michael Bublé eligieron instalarse en Vancouver, Canadá, donde construyeron una de las propiedades más llamativas de la zona.

La mansión, valuada en 12 millones de dólares, combina lujo, amplitud y un diseño moderno orientado a la vida familiar. Entre sus características más sorprendentes se destacan sus 15 baños, una pista de hockey sobre hielo en el sótano y una pileta climatizada, elementos que convierten a la residencia en un espacio único.

La casa del matrimonio, que también funciona como refugio familiar y escenario de celebraciones íntimas, fue diseñada para integrar confort y funcionalidad. Aunque la pareja suele mostrar solo fragmentos de su vida cotidiana, el arquitecto canadiense Michael Green, creador del proyecto, reveló tiempo atrás detalles sobre la construcción y el enfoque con el que fue diseñada.

Así es la mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá: pista de hockey y pileta climatizada | Créditos: Instagram @luisanalopilato

Según Green, la propiedad se caracteriza por “un diseño moderno que se adapta a la vida diaria de la familia”, con materiales nobles, líneas limpias y ventanales imponentes que permiten una conexión constante con la luz natural.

La residencia cuenta con 9.303,71 metros cuadrados, donde se distribuyen siete habitaciones, los quince baños, dos sótanos y una casa de servicio. Cada ambiente fue planificado para ofrecer privacidad, amplitud y comodidad, tanto para la pareja como para sus hijos.

LA LUJOSA MANSIÓN DE LUISANA LOPILATO

La pista de hockey ubicada en el subsuelo es uno de los rincones más llamativos y también uno de los preferidos de la familia. Se trata de un espacio que refleja la tradición canadiense y aporta un diferencial poco habitual incluso en residencias de este nivel.

A esto se suma una pileta climatizada, ideal para utilizar durante todo el año a pesar de las bajas temperaturas del invierno local, y amplias áreas deportivas que incluyen cancha de tenis y sectores de entrenamiento.

El exterior de la propiedad también ocupa un rol central: grandes jardines rodean la casa y brindan un entorno natural y privado, una de las razones por las que Lopilato y Bublé eligieron Vancouver como lugar para criar a sus hijos. La armonía entre la arquitectura moderna y el paisaje circundante fue uno de los ejes del proyecto original.