Durante la celebración de Pascuas, Luisana Lopilato decidió sorprender a sus seres queridos con una propuesta tan inesperada como tierna: se disfrazó de conejo para llevar la magia de la fecha directamente a sus hijos.

La jornada festiva estuvo marcada por un clima íntimo y familiar. A través de sus historias de Instagram, la protagonista argentina compartió imágenes del momento en el que preparaba la sorpresa mientras los adultos observaban entre risas la escena que estaba por desarrollarse en el patio de la casa.

Con la intención de mantener viva la ilusión de los más chicos, la actriz Luisana Lopilato eligió ponerse un llamativo disfraz de coneja en tonos rosa pastel que cubría casi por completo su rostro.

Luisana Lopilato se disfrazó de conejo de pascuas y sorprendió a toda su familia: el video | Créditos: Instagram @luisanalopilato

El objetivo era claro: convertirse por unos minutos en el clásico personaje que, según la tradición, aparece en Pascuas para esconder huevos de chocolate y repartir alegría.

Luisana Lopilato se disfrazó de conejo de pascuas y sorprendió a toda su familia: el video | Créditos: Instagram @luisanalopilato

LUISANA LOPILATO FUE UNA CONEJA DE PASCUAS

Lejos de limitarse a una simple reunión familiar, la artista apostó por transformar la celebración en una experiencia lúdica, reforzando la imaginación y el espíritu festivo para sus hijos.

La reacción de los pequeños fue inmediata: emoción, curiosidad y complicidad ante un personaje que parecía salido de un cuento.