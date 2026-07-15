Luego de acertar el triunfo de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026, volvieron a cobrar fuerza las predicciones que el vidente natural José Fuentes realizó el domingo pasado sobre el futuro de la Selección Argentina.

En diálogo con Infama por América TV, el especialista aseguró que Lionel Messi volverá a ser determinante en el duelo ante Inglaterra.

“La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí”, afirmó el vidente.

Además, recordó una de sus predicciones para el capitán argentino: “Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción”.

La predicción del vidente para Argentina vs. Inglaterra (captura de América TV)

Qué había dicho sobre Argentina vs. Inglaterra

Durante esa misma entrevista, José Fuentes sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni llegaba mejor preparado desde lo mental para afrontar las semifinales.

“Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona”, afirmó José Fuentes.

Y sobre Messi, agregó: “Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota”.

En esa misma aparición televisiva, el vidente también se refirió a la otra semifinal y aseguró que España derrotaría a Francia. “Los españoles van a salir muy concentrados” y “Francia va a tener un mal día”, había pronosticado, una predicción que finalmente se cumplió y volvió a poner el foco sobre sus palabras de cara al partido entre Argentina e Inglaterra.