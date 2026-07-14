Cada vez que la Selección argentina pisa una cancha en este Mundial, hay algo que se repite en las redes: la gente busca a Marcela López, la tarotista salteña que se hizo conocida como la Bruja del Camino, para saber qué dicen las cartas antes de que hable la pelota.

Y no es capricho: la mujer ya lleva dos aciertos consecutivos, incluido uno que parecía imposible, cuando anticipó que Argentina daría vuelta un partido que perdía 2-0 contra Egipto hasta el minuto 78.

Ese antecedente es el que le dio autoridad para lo que vino después: su predicción sobre el cruce con Suiza, que también terminó cumpliéndose. Así que cuando la Bruja del Camino habla de la semifinal ante Inglaterra, los hinchas ya no la escuchan como una curiosidad de color, sino casi como un pronóstico técnico más, aunque venga del tarot y no de la táctica.

LA LECTURA ENERGÉTICA PARA EL PARTIDO CON INGLATERRA

Según contó, la energía del cruce no arranca despejada: prevé un comienzo tenso, con nervios de ambos lados y un primer tramo donde nadie logra imponerse del todo. Pero esa incertidumbre inicial, asegura, se va a disolver a medida que pasen los minutos, porque ve a una Argentina que “sabe administrar la ventaja y controlar el desarrollo del juego”, con la experiencia como principal arma para torcer el partido a su favor.

La Bruja del Camino, tarotista que predijo triunfos de Argentina en el Mundial. Crédito : Instagram / @labrujadelcamino Por: Captura Web

La tendencia general de su lectura es clara: energía de celebración y objetivo cumplido para la Albiceleste.

LOS MINUTOS QUE HAY QUE MIRAR CON ATENCIÓN

La tarotista no se guardó nada y detalló un mapa de franjas horarias donde, según su visión, se concentra la mayor probabilidad de gol. El primer aviso llegaría temprano, entre los minutos 18 y 24, cuando Argentina impondría su primer envión ofensivo. Después señaló el cierre del primer tiempo, entre el 37 y el 45+, como el momento en que podría romperse la paridad. Ya en el complemento, marcó dos ventanas fuertes: entre el 56 y el 65, y la que considera la franja definitoria, entre el 74 y el 82, donde ve el gol que podría inclinar el resultado.

Tras la sufrida clasificación ante Suiza, los jugadores de la Selección festejaron con los hinchas Por: Captura Web

Por si el partido sigue cerrado, dejó una última chance sobre el epílogo, entre el 86 y el 90+.