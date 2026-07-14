Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers son una de las parejas más reconocidas del Mundial 2026. La modelo y futbolista inglesa acompaña al jugador de la Selección Argentina en cada partido y todos se preguntan cuándo y dónde nació el amor.

La pareja había comenzado a forjar su vínculo tiempo atrás en Inglaterra, en la ciudad costera donde el defensor jugaba para el Bournemouth.

Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

DÓNDE Y CUÁNDO SE CONOCIERON MARCOS SENESI Y KELCI ROSE BOWERS

El primer acercamiento entre ambos ocurrió en abril de 2024, durante una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club Bournemouth.

Allí coincidieron como futbolistas —ambos juegan de defensores en el club— y el vínculo se fue consolidando entre entrenamientos, producciones fotográficas y la cotidianeidad del vestuario del equipo inglés.

La pareja se conoció en 2024 durante una producción del club inglés Por: Instagram

El flechazo fue rápido: a los pocos meses la relación tomó un tono más serio y la pareja decidió convivir. Kelci Rose Bowers viajó tiempo después a la Argentina para conocer a la familia de su novio.

KELCI ROSE BOWERS Y SU PRESENCIA EN EL MUNDIAL 2026

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers con la familia del futbolista. Foto: Instagram _kelci.rose_

Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Kelci-Rose Bowers con la familia del futbolista. Foto: Instagram _kelci.rose_

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Desde el debut de Argentina, Kelci se convirtió en una de las caras más reconocibles entre las parejas de la delegación albiceleste. Vestida con la camiseta número 2 con el apellido de Senesi, es común verla alentar a su novio y a la Argentina.

La pareja se conoció en 2024 durante una producción del club inglés Por: Instagram

En una entrevista, Kelci había definido la experiencia del Mundial como algo surrealista tanto para los jugadores como para quienes los acompañan.

LA CONVOCATORIA DE URGENCIA A LA SELECCIÓN

La reacción de la novia de Senesi a la convocatoria a la Selección: Captura: Instagram _kelci.rose_

El recorrido de la pareja en este Mundial tuvo un comienzo particular: Senesi fue convocado de urgencia tras la lesión de Leonardo Balerdi, mientras él y Kelci estaban de vacaciones en Ibiza. Desde entonces, la futbolista —formada en las divisiones juveniles del Chelsea y con paso por el fútbol universitario en Estados Unidos— no dejó de acompañarlo en cada ciudad del certamen.