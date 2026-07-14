Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers son una de las parejas más reconocidas del Mundial 2026. La modelo y futbolista inglesa acompaña al jugador de la Selección Argentina en cada partido y todos se preguntan cuándo y dónde nació el amor.
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La pareja había comenzado a forjar su vínculo tiempo atrás en Inglaterra, en la ciudad costera donde el defensor jugaba para el Bournemouth.
DÓNDE Y CUÁNDO SE CONOCIERON MARCOS SENESI Y KELCI ROSE BOWERS
El primer acercamiento entre ambos ocurrió en abril de 2024, durante una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club Bournemouth.
Allí coincidieron como futbolistas —ambos juegan de defensores en el club— y el vínculo se fue consolidando entre entrenamientos, producciones fotográficas y la cotidianeidad del vestuario del equipo inglés.
El flechazo fue rápido: a los pocos meses la relación tomó un tono más serio y la pareja decidió convivir. Kelci Rose Bowers viajó tiempo después a la Argentina para conocer a la familia de su novio.
KELCI ROSE BOWERS Y SU PRESENCIA EN EL MUNDIAL 2026
Desde el debut de Argentina, Kelci se convirtió en una de las caras más reconocibles entre las parejas de la delegación albiceleste. Vestida con la camiseta número 2 con el apellido de Senesi, es común verla alentar a su novio y a la Argentina.
En una entrevista, Kelci había definido la experiencia del Mundial como algo surrealista tanto para los jugadores como para quienes los acompañan.
LA CONVOCATORIA DE URGENCIA A LA SELECCIÓN
El recorrido de la pareja en este Mundial tuvo un comienzo particular: Senesi fue convocado de urgencia tras la lesión de Leonardo Balerdi, mientras él y Kelci estaban de vacaciones en Ibiza. Desde entonces, la futbolista —formada en las divisiones juveniles del Chelsea y con paso por el fútbol universitario en Estados Unidos— no dejó de acompañarlo en cada ciudad del certamen.