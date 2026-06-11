La noticia sacudió a los hinchas de la Selección argentina: este jueves, Lionesl Scaloni confirmó que Marcos Senesi será parte del plantel para el Mundial 2026, ocupando el lugar de Leonardo Balerdi. Pero la reacción más explosiva llegó desde Ibiza, donde la pareja del defensor, Kelci-Rose Bowers, no pudo contener la emoción y mostró el video del momento del llamado.

La mediocampista del Bournemouth estaba de vacaciones junto a Senesi cuando se enteró de la convocatoria y lo compartió con todos sus seguidores. “OMG (Dios mío), está pasando”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con emojis de corazones y pura felicidad.

Ahora, Senesi viajará a Estados Unidos para sumarse al grupo que buscará defender la corona mundial.

La reacción de la novia de Senesi: Captura: Instagram _kelci.rose_

El romance entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

La relación entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers se hizo pública en julio de 2024, cuando el defensor compartió una foto en Instagram con la frase: “Por más momentos juntos”.

Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

En las imágenes, la pareja disfrutaba de días de playa, sol y relax.

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

El amor nació en el Bournemouth, donde ambos compartieron plantel. Bowers, de 22 años, es mediocampista y antes de llegar al club inglés jugó en el Portsmouth. Desde entonces, la pareja se muestra unida y comparte sus logros y aventuras en redes sociales.