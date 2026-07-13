La muerte de Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, volvió a poner el foco en el difícil momento personal que atravesó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Días antes de disputar un partido del torneo, el mediocampista recibió una devastadora noticia familiar.

El 18 de junio, un día antes del encuentro frente a República Checa, falleció su abuela, Marianna Adams. A pesar del dolor, Jayden decidió jugar y fue titular en el empate 1-1. La Asociación Sudafricana de Fútbol destacó su compromiso al asegurar que “lo dio todo, a pesar del dolor por la pérdida de su abuela”.

Después de ese partido, Sudáfrica consiguió una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial y Adams participó en los tres encuentros del equipo. Semanas más tarde, el futbolista murió a los 25 años, en circunstancias que aún no fueron informadas oficialmente.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y TV

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos, con un lugar en la gran final en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, con Lionel Messi como gran figura y capitán. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming, además del seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos.