La indumentaria que la Selección Nacional usará el miércoles por la tarde para enfrentar a Inglaterra, por la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 26™, resulta casi tan importante como el planteo táctico de Lionel Scaloni y ya se resolvió.

“Argentina va a usar la camiseta azul”, afirmó Leo Paradizo.

El periodista de Lape Club Social confirmó que Lionel Messi usará la remera alternativa, la misma con la que hace 40 años Diego Armando Maradona hizo el gol con la mano y el mejor tanto de la historia de los mundiales, para luego dar la vuelta olímpica en el Estadio Azteca.

Lionel Messi con Senesi. (AP Photo/Tony Gutierrez).

“Se hizo la gestión durante el finde se semana y ya hay guiño de parte de la Fifa para que así sea”, continuó.

De todas formas, restaría que los británicos respondan a la consulta y “se define recién mañana martes en la reunión técnica”.

Por qué Argentina elige la camiseta alternativa

El miércoles será el partido número 15 entre ambas selecciones, que tiene 3 triunfos argentinos, 6 ingleses y 4 empates.

Lionel Messi. (AP Photo/Julio Cortez)

Si bien, jugaron en cinco mundiales diferentes, lo curioso es que cada vez que Argentina usó la camiseta titular perdió, y cuando usó la suplente salió voctoriosa.

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962.

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966.

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986.

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó 4-3 por penales).

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002.

Además, el partido será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra la temible Inglaterra de Harry Kane: “Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, dijo Messi tras la victoria el sábado 3-1 en alargue ante Suiza.

Por último, Lionel Scaloni fue categórico en que para él es sólo “un partido más”, como para sacarle el peso que implica el recuerdo de Malvinas o la acérrima rivalidad.