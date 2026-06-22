La Selección Argentina atraviesa un gran presente en el Mundial 2026, pero en las últimas horas una noticia vinculada a la familia de Lionel Messi generó preocupación entre los hinchas.

Luego de que se confirmara que Jorge Messi, padre del capitán, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad, Lionel Scaloni fue consultado sobre el tema y su respuesta no pasó desapercibida.

El entrenador brindó una conferencia de prensa en la previa del partido ante Austria y la primera pregunta estuvo relacionada con la situación personal que atraviesa el rosarino.

Sin embargo, el DT dejó en evidencia su incomodidad por el momento elegido para abordar el tema.

La respuesta de Scaloni que sorprendió a los periodistas

Cuando un cronista le consultó por el estado anímico de Messi tras conocerse la noticia sobre la salud de su padre, Scaloni respondió con seriedad y marcó distancia respecto de la pregunta.

“¿Había que arrancar con esta pregunta en el inicio de la rueda de prensa? Estamos bien... poco más para agregar de eso. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana”, expresó.

La reacción del entrenador rápidamente se viralizó en redes sociales y generó debate entre los usuarios, que destacaron su intención de proteger la intimidad del capitán argentino en un momento sensible.

Cómo acompaña el plantel a Lionel Messi

Más allá de su molestia inicial, Scaloni explicó cómo vive el grupo esta situación y destacó la fortaleza del vestuario argentino.

“Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas”, señaló.

Las palabras del entrenador reflejaron el respaldo que recibe Messi por parte de sus compañeros mientras continúa enfocado en la Copa del Mundo.

La preocupación por la salud de Jorge Messi

La familia del futbolista confirmó recientemente que Jorge Messi atraviesa un problema de salud y pidió responsabilidad al momento de difundir información sobre su estado.

Desde entonces, miles de fanáticos enviaron mensajes de apoyo al capitán de la Selección argentina a través de las redes sociales.

La preocupación aumentó después de la emotiva reacción de Messi tras convertir uno de sus goles frente a Argelia. Muchos hinchas advirtieron que el festejo tenía una carga emocional especial y, con el correr de los días, se conocieron los motivos detrás de esa imagen.

Messi sigue enfocado en el sueño mundialista

Mientras su padre continúa bajo tratamiento, Messi mantiene la concentración puesta en el Mundial 2026 y en el objetivo de llevar a la Argentina lo más lejos posible en el torneo.

Con la clasificación a la siguiente fase cada vez más cerca y el equipo mostrando un gran nivel futbolístico, el capitán busca transformar este difícil momento personal en una motivación extra para seguir liderando a la Albiceleste dentro de la cancha.

La reacción de Scaloni dejó una certeza: puertas adentro del plantel, la prioridad es acompañar a Messi y respetar la privacidad de su familia mientras atraviesan una situación delicada.