Los gatos tienen necesidades muy diferentes a las de los perros y, muchas veces, también distintas a las que imaginan quienes conviven con ellos.

Desde la alimentación hasta el ambiente en el que viven, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en su calidad de vida.

1. Pensar que todos los gatos necesitan la misma alimentación

La nutrición cumple un papel fundamental durante toda la vida del gato. No es igual la alimentación que necesita un cachorro que la de un adulto o un felino senior, y también pueden influir factores como su nivel de actividad, su tamaño o determinadas condiciones de salud.

Una alimentación adecuada ayuda a prevenir enfermedades y favorece una mejor calidad de vida a largo plazo.

2. Creer que, por vivir dentro de casa, no necesita jugar

Aunque no salgan al exterior, los gatos mantienen sus instintos naturales de exploración y caza. Por eso, los especialistas recomiendan ofrecerles estímulos diarios mediante juguetes, rascadores, estantes o espacios elevados donde puedan trepar y observar su entorno.

El enriquecimiento ambiental también ayuda a disminuir el estrés y evita el sedentarismo.

3. Esperar a que aparezcan síntomas para llevarlo al veterinario

Los felinos suelen ocultar el dolor y el malestar, por lo que muchas enfermedades pueden pasar desapercibidas hasta etapas avanzadas.

Los controles veterinarios periódicos permiten detectar problemas de salud de manera temprana y realizar los tratamientos necesarios antes de que la situación se complique.

4. Descuidar su espacio cotidiano

El acceso permanente a agua fresca, una bandeja sanitaria limpia y ubicada en un lugar tranquilo, además de espacios donde pueda descansar sin sobresaltos, forman parte de los cuidados básicos que contribuyen a su bienestar físico y emocional.

Foto: IA

Un dato que preocupa a los especialistas

Diversos estudios internacionales muestran que todavía existen importantes desafíos en materia de tenencia responsable.

Una encuesta global reveló que más de la mitad de los tutores reconoce no haberse preparado lo suficiente antes de recibir a un gato en su hogar, mientras que otra investigación indicó que muchas personas recién consultan al veterinario cuando el animal presenta signos evidentes de enfermedad.

Informarse sobre las necesidades específicas de los felinos y mantener controles preventivos son algunas de las principales recomendaciones para favorecer una vida más larga y saludable.

Las recomendaciones fueron compartidas por un veterinario de Royal Canin, empresa que, en el marco del Día Internacional del Gato, también anunció una propuesta educativa para promover la tenencia responsable que se desarrollará durante septiembre.