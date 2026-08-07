Noelia Marzol volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar nuevos rincones de su casa en Nordelta, esta vez con el foco puesto en el living comedor de la planta baja.
La bailarina compartió las imágenes a través de sus redes sociales, donde se puede apreciar el ambiente que comparte junto a su pareja, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina.
El espacio se destaca por la combinación de madera clara, piedra natural y una paleta de tonos neutros que se repite en toda la propiedad.
EL LIVING DE MADERA Y PIEDRA QUE ENAMORA
El living es uno de los ambientes protagonistas de la nueva casa de Noelia Marzol. Allí se luce un sillón de grandes dimensiones en tonos beige, acompañado por una mesa ratona de madera maciza que funciona como punto de reunión familiar.
Sobre la mesa, la bailarina sumó objetos decorativos como un jarrón negro, libros de diseño y una vela artesanal, todos elementos que refuerzan la estética cálida y minimalista que atraviesa toda la vivienda.
La chimenea revestida en piedra natural es otro de los detalles que más llamó la atención entre los seguidores.
EL COMEDOR CON TOQUES NATURALES Y ESTILO ÉTNICO
El comedor, integrado visualmente al living, se completa con una gran mesa de madera oscura rodeada por sillas de mimbre estilo Thonet, un clásico que combina calidez y funcionalidad.
La casa de dos plantas está ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, con vista directa a un lago artificial, y fue uno de los proyectos personales más importantes para la pareja en los últimos años.