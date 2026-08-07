Noelia Marzol volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar nuevos rincones de su casa en Nordelta, esta vez con el foco puesto en el living comedor de la planta baja.

La bailarina compartió las imágenes a través de sus redes sociales, donde se puede apreciar el ambiente que comparte junto a su pareja, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina.

El espacio se destaca por la combinación de madera clara, piedra natural y una paleta de tonos neutros que se repite en toda la propiedad.

EL LIVING DE MADERA Y PIEDRA QUE ENAMORA

El living es uno de los ambientes protagonistas de la nueva casa de Noelia Marzol. Allí se luce un sillón de grandes dimensiones en tonos beige, acompañado por una mesa ratona de madera maciza que funciona como punto de reunión familiar.

El living de la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias, con sillón en L, mesa ratona de madera y una escalera de líneas simples de fondo. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

Sobre la mesa, la bailarina sumó objetos decorativos como un jarrón negro, libros de diseño y una vela artesanal, todos elementos que refuerzan la estética cálida y minimalista que atraviesa toda la vivienda.

La chimenea de piedra natural, junto a dos sillones de mimbre y grandes ventanales con vista al jardín. Foto: Instagram @noeliamarzolok

La chimenea revestida en piedra natural es otro de los detalles que más llamó la atención entre los seguidores.

EL COMEDOR CON TOQUES NATURALES Y ESTILO ÉTNICO

El comedor, integrado visualmente al living, se completa con una gran mesa de madera oscura rodeada por sillas de mimbre estilo Thonet, un clásico que combina calidez y funcionalidad.

Noelia Marzol mostró cada detalle del living de su nueva casa. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

El comedor, con mesa de madera oscura, sillas estilo Thonet y un vajillero antiguo de fondo. Foto: Instagram @noeliamarzolok

Detalle de un baúl de madera con manta de flecos y jarrón blanco al pie de la escalera de la casa de Noelia Marzol. Crédito : Instagram @noeliamarzolok La casa de dos plantas está ubicada en un b

La casa de dos plantas está ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, con vista directa a un lago artificial, y fue uno de los proyectos personales más importantes para la pareja en los últimos años.