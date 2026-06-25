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Noelia Marzol mostró su nuevo emprendimiento
“Mi más reciente creación 🧶. Obvio que te dejo el video para que aprendas a hacer este punto”, escribió la artista junto a las imágenes, en las que se la ve radiante con el colorido pullover de punto burbuja en tonos pasteles —rosa, verde y amarillo— que ella misma confeccionó artesanalmente. Crédito: Instagram
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La actriz y bailarina sorprendió a sus seguidores al revelar que ella misma tejió un colorido sweater a mano y lo lució en las redes.Leé la nota completa