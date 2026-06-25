Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos sacudieran el país el miércoles 24 de junio. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y provocaron graves daños en Caracas y otras regiones.

Este jueves 25 de junio, las autoridades venezolanas informaron un nuevo balance que elevó la cifra de víctimas a 164 muertos y 971 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Qué pasó en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos sísmicos tuvieron sus epicentros en la localidad de Yumaré, al oeste de Caracas.

El primer terremoto se registró a una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad, lo que contribuyó a que el impacto se sintiera con gran intensidad en varias zonas del país.

Los sismos provocaron el colapso de edificios, viviendas e infraestructura urbana, especialmente en la capital venezolana.

Nuevo balance de víctimas: 164 muertos y 971 heridos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el número de fallecidos ascendió a 164 personas, mientras que los heridos ya suman 971.

Además, las autoridades indicaron que se registraron alrededor de 30 réplicas desde los terremotos principales, lo que mantiene la preocupación entre la población y dificulta las tareas de rescate.

Las consecuencias más graves del terremoto en Venezuela

Entre los principales efectos de los sismos se destacan:

164 personas fallecidas, según el último balance oficial. 971 heridos en distintas regiones del país. Colapso de edificios y viviendas en Caracas y otras ciudades. Cortes de energía eléctrica, agua y gas en varias zonas afectadas. Suspensión de clases, actividades no esenciales y servicios de transporte. Interrupciones en trenes y aeropuertos por razones de seguridad. Más de 30 réplicas registradas tras los movimientos principales.

Ayuda internacional para Venezuela

Tras la emergencia, varios países ofrecieron asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y la atención de los damnificados.

Entre ellos, Argentina, Estados Unidos y otras naciones de la región manifestaron su disposición a enviar ayuda. Desde Washington, Donald Trump aseguró que Estados Unidos brindará asistencia “con rapidez” para apoyar a las zonas afectadas.

Mientras continúan los operativos entre los escombros, las autoridades mantienen el estado de emergencia y siguen evaluando la magnitud total de los daños provocados por los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio.