Si buscás una opción dulce, simple y más nutritiva que las recetas tradicionales, esta preparación con garbanzos puede convertirse en una de tus favoritas. Se hace en pocos minutos, requiere apenas un puñado de ingredientes y tiene un resultado sorprendentemente húmedo y delicioso.

Además, es una excelente manera de incorporar legumbres en la alimentación diaria sin resignar sabor. La combinación de miel, manteca de maní y vainilla aporta dulzor y aroma, mientras que los frutos secos o el chocolate le dan un toque irresistible.

Ingredientes

1 lata de garbanzos

1 huevo

1 cucharada de miel

1 cucharada de manteca de maní

1 cucharadita de polvo para hornear

Un chorrito de esencia de vainilla

Frutos secos picados o pedacitos de chocolate (opcional)

Paso a paso

Escurrí y lavá muy bien los garbanzos de la lata. Colocalos en una procesadora junto con el huevo, la miel, la manteca de maní, el polvo para hornear y la esencia de vainilla. Procesá hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Agregá frutos secos picados o pedacitos de chocolate y mezclá suavemente. Volcá la preparación en un molde pequeño previamente aceitado o forrado con papel manteca. Cociná en horno bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada. Dejá enfriar antes de servir.

Por qué esta receta es una buena alternativa

Los garbanzos aportan fibra, proteínas vegetales y minerales, lo que convierte a esta preparación en una opción más saciante que muchos bizcochuelos tradicionales. Además, al llevar poca cantidad de endulzante y grasas saludables provenientes de la manteca de maní, logra un equilibrio ideal para desayunos, meriendas o colaciones.

Una receta fácil, económica y original que demuestra que los postres saludables también pueden ser deliciosos.