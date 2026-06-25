Si buscás una opción dulce, simple y más nutritiva que las recetas tradicionales, esta preparación con garbanzos puede convertirse en una de tus favoritas. Se hace en pocos minutos, requiere apenas un puñado de ingredientes y tiene un resultado sorprendentemente húmedo y delicioso.
Además, es una excelente manera de incorporar legumbres en la alimentación diaria sin resignar sabor. La combinación de miel, manteca de maní y vainilla aporta dulzor y aroma, mientras que los frutos secos o el chocolate le dan un toque irresistible.
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Ingredientes
- 1 lata de garbanzos
- 1 huevo
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de manteca de maní
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Un chorrito de esencia de vainilla
- Frutos secos picados o pedacitos de chocolate (opcional)
Paso a paso
- Escurrí y lavá muy bien los garbanzos de la lata.
- Colocalos en una procesadora junto con el huevo, la miel, la manteca de maní, el polvo para hornear y la esencia de vainilla.
- Procesá hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Agregá frutos secos picados o pedacitos de chocolate y mezclá suavemente.
- Volcá la preparación en un molde pequeño previamente aceitado o forrado con papel manteca.
- Cociná en horno bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
- Dejá enfriar antes de servir.
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Por qué esta receta es una buena alternativa
Los garbanzos aportan fibra, proteínas vegetales y minerales, lo que convierte a esta preparación en una opción más saciante que muchos bizcochuelos tradicionales. Además, al llevar poca cantidad de endulzante y grasas saludables provenientes de la manteca de maní, logra un equilibrio ideal para desayunos, meriendas o colaciones.
Una receta fácil, económica y original que demuestra que los postres saludables también pueden ser deliciosos.