La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 17 hasta el 21 de agosto del 2026.
LUNES
Aries: La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar antes de reaccionar. Un diálogo sincero puede equilibrar diferencias y abrir una etapa más armónica, cercana y feliz.
Tauro: La Luna en Libra despierta tu deseo de cuidar el vínculo con gestos concretos y ternura. Compartir tiempo de calidad ayudará a recuperar armonía y fortalecer la confianza mutua en el amor.
Géminis: La Luna en Libra potencia tu encanto, el diálogo y las ganas de conectar. Una conversación especial puede despertar una nueva ilusión o devolverle frescura y complicidad a tu relación.
Cáncer: La Luna en Libra te invita a crear mayor armonía entre tus necesidades y las de quien amas. Hablar desde la calma ayudará a resolver diferencias y recuperar seguridad emocional y unión.
Leo: La Luna en Libra favorece el diálogo, la seducción y los encuentros que renuevan el entusiasmo. Mostrar interés genuino por el otro hará que una relación gane cercanía, deseo y complicidad.
Virgo: La Luna en Libra te ayuda a reconocer cuánto das y cuánto recibes en el amor. Buscar reciprocidad sin exigir perfección permitirá construir un vínculo más equilibrado, estable y sincero.
Libra: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y necesidad de compartir. Es un momento ideal para expresar lo que sientes, renovar la pareja o abrirte a una conexión que traiga armonía y amor.
Escorpio: La Luna en Libra te invita a bajar la intensidad y observar lo que realmente necesitas en el amor. Dar espacio a tus emociones permitirá cerrar dudas y recuperar equilibrio interior y calma.
Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros, amistades y planes compartidos que renuevan tu vida afectiva. Una conexión puede crecer si permites que la complicidad marque el ritmo entre los dos.
Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar tus responsabilidades con el espacio que necesita el amor. Mostrar afecto y escuchar al otro ayudará a fortalecer un vínculo importante y estable.
Acuario: La Luna en Libra favorece nuevas experiencias, conversaciones y encuentros que amplían tu manera de amar. Compartir planes diferentes puede renovar la ilusión y acercarte mucho más al otro.
Piscis: La Luna en Libra te anima a buscar reciprocidad y mayor claridad en tus vínculos. Expresar lo que necesitas sin perder sensibilidad permitirá construir una intimidad más profunda y sincera.
MARTES
Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a mirar el amor con mayor profundidad. Hablar con sinceridad ayudará a transformar dudas y fortalecer la confianza en pareja hoy.
Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, despierta pasión y pone el foco en la pareja. Evitar los celos y escuchar con apertura permitirá fortalecer un vínculo importante y muy sincero hoy.
Géminis: La Luna en Escorpio te invita a demostrar el amor con hechos y prestar atención a los pequeños gestos. Una actitud más comprometida puede fortalecer la confianza y la cercanía afectiva.
Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, romanticismo y deseo de conectar profundamente. Es un gran momento para expresar sentimientos y renovar la pasión con alguien especial hoy.
Leo: La Luna en Escorpio moviliza emociones profundas y te invita a bajar defensas en el amor. Mostrar vulnerabilidad y escuchar al otro ayudará a fortalecer la intimidad y recuperar confianza.
Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y sinceras que pueden transformar tus vínculos. Decir lo que sientes sin analizar demasiado permitirá acercarte más a quien amas mucho.
Libra: La Luna en Escorpio te ayuda a reconocer qué necesitas para sentir seguridad en el amor. Valorar la reciprocidad y expresar tus deseos permitirá construir una relación más firme y estable.
Escorpio: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo, intensidad y necesidad de vivir el amor sin superficialidades. Mostrar lo que sientes con sinceridad puede renovar un vínculo y acercarte más.
Sagitario: La Luna en Escorpio te invita a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que evitabas. Cerrar una historia pendiente puede liberar tu corazón y prepararte para un amor más sincero.
Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece la complicidad y favorece proyectos compartidos en el amor. Una amistad puede acercarse más o una pareja recuperar ilusión mediante nuevos planes juntos.
Acuario: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a definir qué esperas realmente del amor. Evitar luchas de poder permitirá construir un vínculo más libre, profundo y respetuoso.
Piscis: La Luna en Escorpio potencia tu intuición y sensibilidad, favoreciendo conexiones profundas. Abrirte a nuevas experiencias afectivas puede renovar la pasión y ampliar tu manera de amar.
MIÉRCOLES
Aries: La Luna creciente impulsa tu vida amorosa y te anima a dar un paso más. Expresar lo que sientes con valentía ayudará a fortalecer un vínculo y abrir nuevas posibilidades para los dos hoy.
Tauro: La Luna creciente favorece el avance de relaciones que buscan estabilidad. Un gesto concreto de amor puede darte la seguridad necesaria para confiar más y proyectar un futuro compartido.
Géminis: La Luna creciente activa el diálogo y favorece nuevas conexiones afectivas. Una conversación sincera puede acercarte a alguien especial y ayudarte a construir un vínculo con más confianza.
Cáncer: La Luna creciente fortalece tus emociones y te anima a cuidar aquello que está naciendo en el amor. Mostrar tus sentimientos con naturalidad permitirá que una relación avance con seguridad.
Leo: La Luna creciente aumenta tu magnetismo y despierta deseos de conquistar. Tomar la iniciativa puede renovar la pasión, acercarte a alguien especial y darle impulso a una historia que comienza.
Virgo: La Luna creciente te ayuda a ordenar tus sentimientos y avanzar con mayor seguridad. Dejar de analizar cada detalle permitirá disfrutar del presente y fortalecer un vínculo que está creciendo.
Libra: La Luna creciente favorece acuerdos, encuentros y decisiones compartidas. Es un buen momento para acercarte a quien amas, expresar tus deseos y construir una relación con mayor equilibrio.
Escorpio: La Luna creciente intensifica tus sentimientos y te anima a profundizar un vínculo. Abrirte con sinceridad permitirá aumentar la confianza, renovar la pasión y avanzar hacia algo sólido.
Sagitario: La Luna creciente despierta entusiasmo y ganas de vivir nuevas experiencias en el amor. Salir de la rutina puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de tu relación.
Capricornio: La Luna creciente favorece los compromisos y te anima a construir el amor con paciencia. Una decisión compartida puede fortalecer una relación y darle bases más firmes para el futuro.
Acuario: La Luna creciente renueva tus deseos y te anima a vivir el amor con mayor libertad. Mostrarte tal como eres atraerá vínculos sinceros y permitirá que una relación avance sin tantas dudas.
Piscis: La Luna creciente potencia tu sensibilidad y te anima a confiar en lo que sientes. Un acercamiento sincero puede fortalecer una relación y abrir una etapa romántica, profunda y esperanzadora.
JUEVES
Aries: La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo y te anima a vivir el amor con más espontaneidad. Una propuesta diferente puede renovar la pasión y acercarte mucho más a quien deseas de verdad.
Tauro: La Luna en Sagitario te invita a salir de la comodidad y explorar nuevas formas de compartir el amor. Abrirte a planes diferentes puede renovar un vínculo y despertar mayor pasión compartida.
Géminis: La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, pone el foco en los vínculos y acuerdos. Una conversación sincera puede acercarte a alguien especial y fortalecer una relación importante para ambos.
Cáncer: La Luna en Sagitario te anima a renovar la rutina afectiva y demostrar amor con acciones. Compartir nuevas experiencias puede devolver entusiasmo y fortalecer la conexión en pareja cada día.
Leo: La Luna en Sagitario potencia tu magnetismo, alegría y deseo de conquista. Es un gran momento para tomar la iniciativa, disfrutar del romance y renovar la pasión junto a alguien especial hoy.
Virgo: La Luna en Sagitario mueve emociones que necesitan mayor libertad y confianza. Evitar analizar cada detalle te permitirá disfrutar del amor con espontaneidad y abrirte a nuevas experiencias.
Libra: La Luna en Sagitario favorece el diálogo, los encuentros y las nuevas conexiones. Tus palabras tendrán mayor encanto y una conversación especial puede despertar sentimientos inesperados.
Escorpio: La Luna en Sagitario te invita a valorar la seguridad sin perder libertad en el amor. Reconocer lo que mereces te ayudará a elegir relaciones sinceras y disfrutar con mayor confianza.
Sagitario: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo, optimismo y deseo de vivir nuevas experiencias. Mostrarte auténtico puede atraer un amor especial o renovar la pasión dentro de tu pareja actual.
Capricornio: La Luna en Sagitario te invita a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que aún necesitan claridad. Soltar una historia pasada puede abrir espacio para un amor más libre y sincero.
Acuario: La Luna en Sagitario favorece encuentros, amistades y nuevos planes compartidos. Una conexión inesperada puede despertar interés y abrir el camino hacia una relación diferente y auténtica.
Piscis: La Luna en Sagitario te anima a definir qué lugar ocupa el amor en tus proyectos de vida. Expresar tus deseos con claridad ayudará a construir una relación que acompañe tu crecimiento mutuo.
VIERNES
Aries: La Luna en Capricornio te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. Una conversación sincera puede ayudarte a definir un vínculo y construir una relación con bases firmes hoy.
Tauro: La Luna en Capricornio favorece la estabilidad y los proyectos compartidos. Demostrar lo que sientes con hechos fortalecerá la confianza y permitirá que una relación avance con seguridad.
Géminis: La Luna en Capricornio te pide ordenar tus emociones y reconocer qué esperas del amor. Hablar con claridad evitará confusiones y te ayudará a construir un vínculo mucho más estable hoy.
Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los compromisos. Escuchar al otro y expresar tus necesidades ayudará a fortalecer una relación importante para ambos.
Leo: La Luna en Capricornio te invita a cuidar el amor mediante gestos concretos y cotidianos. La constancia será clave para fortalecer la confianza y demostrar cuánto valoras a quien tienes cerca.
Virgo: La Luna en Capricornio armoniza tus emociones y favorece relaciones con futuro. Es un buen momento para expresar lo que sientes y avanzar con seguridad junto a alguien que te inspira confianza.
Libra: La Luna en Capricornio te lleva a buscar mayor seguridad emocional y contención. Compartir tus sentimientos sin temor permitirá sanar diferencias y fortalecer un vínculo que realmente valoras.
Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones profundas y decisiones maduras en el amor. Decir lo que sientes con claridad puede acercarte a alguien especial y fortalecer la confianza.
Sagitario: La Luna en Capricornio te invita a valorar vínculos que aportan estabilidad y confianza. Evitar promesas impulsivas y demostrar tus sentimientos con hechos fortalecerá relación sincera.
Capricornio: La Luna en tu signo aumenta tu seguridad emocional y te ayuda a definir lo que deseas. Es un gran momento para asumir compromisos, expresar sentimientos y construir un amor más sólido.
Acuario: La Luna en Capricornio te invita a mirar hacia adentro y reconocer emociones que sueles reservar. Cerrar una historia pendiente puede ayudarte a abrirte a un vínculo más maduro y verdadero.
Piscis: La Luna en Capricornio fortalece tus deseos de construir una relación estable y sincera. Compartir proyectos y hablar del futuro puede acercarte aún más a alguien que ocupa un lugar especial.