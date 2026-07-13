En medio de un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por una declaración ni por un posteo, sino por unas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.

Quien compartió el material fue Pochi, la panelista de Puro Show y creadora de la cuenta de Instagram @Gossipeame, donde mostró al futbolista durante una salida de compras en un reconocido centro comercial de Miami.

En la historia publicada por Pochi se ve a Icardi recorriendo un local de H&M dentro del shopping Aventura Mall, vestido con una remera blanca y una gorra negra, mientras observa distintas prendas acompañado de la China.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Junto al video, la panelista escribió un mensaje que no pasó inadvertido: “#LaNoNoticia: La China y Mauro ayer en el H&M del Aventura. Sé lo que van a decir, que tiene menos presupuesto, pero...”.

La aparición de Mauro en Miami se da en medio de las repercusiones por el conflicto que mantiene con Wanda Nara en torno a sus hijas y el litio legal que lleva adelante desde hace años.

Pochi: “#LaNoNoticia: La China y Mauro ayer en el H&M del Aventura. Sé lo que van a decir, que tiene menos presupuesto, pero...”.

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QUÉ HARÁN MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ TRAS SU VIAJE A MIAMI: CUÁLES SERÁN SUS PRÓXIMOS PASOS

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez continúan disfrutando de su escapada a Miami. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió cuál sería el itinerario de la pareja una vez que finalicen sus días en Estados Unidos.

La información fue revelada por Gustavo Méndez, panelista de La Mañana con Moria, a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde dio a conocer el próximo destino de la actriz y el futbolista: “Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló.

"Después, Estambul“, agregó el periodista. De esta manera, según la información de Méndez, la pareja primero volvería al país y luego viajaría a Turquía, a la espera de conocerse el futuro futbolístico de Icardi.

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente estos movimientos, la publicación del periodista alimentó las especulaciones sobre los próximos pasos de la pareja, que continúa acaparando la atención tanto por su relación como por el futuro profesional del delantero.