Las lágrimas de Nicolás Occhiato mojaron sus mejillas el lunes por la mañana, cuando contó que “hace un par de semanas” falleció su abuela, y dio detalles de la causa de la muerte de Conce.

“Ella estaba mal hace un tiempo”, afirmó el conductor de Nadie dice nada.

De ahí que blanqueó que esa era la razón por la cual ya no hacía videos con ella: “La estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Esto es el ciclo de la vida”.

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Entonces, Nico se quebró al admitir que Conce fue la persona con las que se crió y la que más le enseñó.

Qué tenía la abuela de Nicolás Occhiato

En ese punto explicó al aire de Luzu TV: “Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que se levante”,

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“El Parkinson es una enfermedad degenerativa y, desde que se lo detectaron, los neurólogos que la trataban siempre nos decían ‘traten de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas’”, continuó justificando sus apariciones mediáticas.

“Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, detalló.

Y lamentó: “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida. Sabíamos que eso iba a pasar”.

Al final, Nicolás Occhiato blanqueó por qué no lo dijo antes: “En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo”.