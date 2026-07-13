Cami Mayan quedó este lunes en el centro de la escena tras un momento viral que protagonizó en el programa “Patria y Familia” de LUZU TV cuando sorprendió a todos al besar a al modelo Lucas Sapoznik durante una clase de actuación en vivo.

La escena, que se viralizó rápidamente, generó una ola de comentarios y búsquedas sobre el joven modelo y actor que conquistó a la influencer frente a las cámaras. Lejos de ser un desconocido, Sapoznik lleva años trabajando en el mundo del espectáculo y la moda.

Cami Mayan y Lucas Sapoznik (Fotos: Instagram @lucassapoznik y @camimayan)

Sapoznik participó en campañas para reconocidas marcas de ropa interior masculina, donde su perfil de galán y su trabajado físico lo convirtieron en protagonista de producciones que no pasan desapercibidas.

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Sus fotos en redes sociales suelen cosechar miles de reacciones de seguidores de distintas partes del mundo. Además de su faceta como modelo, Lucas Sapoznik desarrolló proyectos internacionales y está a punto de emprender un nuevo desafío profesional: viajará a Ecuador por motivos laborales por tres meses, pero antes de partir, dejó su huella en LUZU TV con el beso a Cami Mayan.

En paralelo, el actor mantiene una intensa actividad en TikTok, donde comparte contenido relacionado con su trabajo, humor y lifestyle. En esa plataforma ya suma más de 80 mil seguidores y casi 3 millones de “Me Gusta”, consolidando una comunidad que crece día a día.

Lucas Sapoznik (Foto: Instagram @lucassapoznik)

El momento viral junto a Cami Mayan no solo lo catapultó en redes, sino que también reforzó su presencia en el ambiente artístico. Con campañas internacionales, presencia en medios y una comunidad digital en constante crecimiento, Lucas Sapoznik promete seguir dando que hablar tanto en la actuación como en el modelaje.

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