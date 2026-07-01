Mientras acompaña a Alexis Mac Allister en el Mundial 2026, Silvina Riela, la mamá del futbolista, abrió su corazón al hablar de este especial momento familiar y terminó lanzando una frase que muchos interpretaron como un dardo para Camila Mayan, la expareja del mediocampista.

En diálogo con Intrusos, Silvina aseguró que este es el segundo Mundial que vive junto a su hijo, aunque remarcó que la experiencia es completamente distinta a la de Qatar 2022. ¿El motivo? La presencia de Ailén Cova y de su nieta Alaia, la primera hija de la pareja.

“Este Mundial es muy diferente al anterior, para mejor, sumando cosas”, expresó, dejando una frase que rápidamente llamó la atención, ya que el anterior torneo coincidió con la etapa final de la relación entre Alexis y Camila Mayan.

Foto: Captura (América)

Lejos de referirse a conflictos del pasado, Silvina aclaró: “Si bien terminamos campeones, ¿qué vamos a decir malo? Nada”. Sin embargo, volvió a marcar la diferencia entre ambas etapas al explicar: “En lo personal estoy disfrutando doble porque tengo la suerte de acompañar a Ailén y convivir con Alaia, así que estoy feliz porque he pasado 20 días con ellas; a Ailén la conozco desde chica”.

La madre del jugador también destacó el vínculo cotidiano que construyó con la pareja de su hijo durante la competencia: “Nos ayudamos juntas en la diaria”, contó, al referirse a la convivencia mientras Ailén acompaña a Alexis y, al mismo tiempo, cuida de la pequeña Alaia.

Foto: Instagram (@alemacallister)

Las declaraciones llegan semanas después de que circularan versiones de una supuesta interna entre Ailén Cova y las parejas de otros jugadores de la Selección Argentina. Sin embargo, la joven desmintió cualquier conflicto y explicó el motivo de su bajo perfil: “No pasó nada. Lo que pasa es que yo no hago mi vida pública. Y desde el día uno me súper incluyeron. Incluso me he juntado con varias por fuera del mundo del fútbol”, aseguró.

Sus dichos también fueron leídos como una posible referencia a Camila Mayan, ya que desde el entorno de Alexis Mac Allister trascendió en más de una oportunidad que uno de los aspectos que menos convencía a la familia del futbolista era la fuerte exposición mediática que tenía la influencer durante la relación.

Cami Mayan. (Foto: @camimayan)

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FILOSA REACCIÓN DE CAMI MAYAN TRAS LA BAJA DE AILÉN COVA DE MUCHACHAS, EL ESPECIAL DE MUJERES DE LA SELECCIÓN

A pocos días del inicio de un nuevo Mundial de fútbol, una inesperada polémica volvió a poner frente a frente a Cami Mayan y Ailén Cova, la actual pareja de Alexis Mac Allister.

Todo comenzó cuando trascendió que Telefe estrenará “Muchachas”, un especial protagonizado por mujeres vinculadas a jugadores de la Selección argentina. El material fue grabado durante 2024 y, en un principio, Ailén Cova había aceptado formar parte del proyecto.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que la joven decidió darse de baja antes del estreno. La noticia despertó todo tipo de especulaciones, especialmente entre quienes sostienen que la exposición podría haber reavivado las críticas que recibe desde que oficializó su relación con el futbolista tras la escandalosa separación de Cami Mayan.

Foto: Instagram (@camimayan)

En ese contexto, el equipo de Sálvese Quien Pueda fue en busca de la palabra de la influencer, quien intentó mantenerse al margen de la controversia: “No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos”, expresó en un primer momento.

Lejos de profundizar sobre la decisión de Ailén, Cami dejó en claro su incomodidad al ser consultada por una situación que, según remarcó, no la involucra directamente: “Sinceramente no sé por qué tengo que estar dando la cara yo. Vos nombraste a cuatro personas y ninguna era yo. Es incómodo, quedo en un lugar raro, en un gris legal”, sostuvo.

Pero cuando el cronista insistió con el tema, terminó lanzando una reflexión que muchos interpretaron como un mensaje con destinatario: “¿Se bajó? Mirá, cada vez que tengo dudas sobre hacer o no algo pienso: ‘¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces lo hago’”, afirmó. Y cerró con una frase tan contundente como enigmática: “Si el resto no puede responderse eso a ellos mismos, ya no sé”.