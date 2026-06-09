A pocos días del inicio de un nuevo Mundial de fútbol, una inesperada polémica volvió a poner frente a frente a Cami Mayan y Ailén Cova, la actual pareja de Alexis Mac Allister.

Todo comenzó cuando trascendió que Telefe estrenará “Muchachas”, un especial protagonizado por mujeres vinculadas a jugadores de la Selección argentina. El material fue grabado durante 2024 y, en un principio, Ailén Cova había aceptado formar parte del proyecto.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que la joven decidió darse de baja antes del estreno. La noticia despertó todo tipo de especulaciones, especialmente entre quienes sostienen que la exposición podría haber reavivado las críticas que recibe desde que oficializó su relación con el futbolista tras la escandalosa separación de Cami Mayan.

Foto: Instagram (@camimayan)

En ese contexto, el equipo de Sálvese Quien Pueda fue en busca de la palabra de la influencer, quien intentó mantenerse al margen de la controversia: “No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos”, expresó en un primer momento.

Lejos de profundizar sobre la decisión de Ailén, Cami dejó en claro su incomodidad al ser consultada por una situación que, según remarcó, no la involucra directamente: “Sinceramente no sé por qué tengo que estar dando la cara yo. Vos nombraste a cuatro personas y ninguna era yo. Es incómodo, quedo en un lugar raro, en un gris legal”, sostuvo.

Pero cuando el cronista insistió con el tema, terminó lanzando una reflexión que muchos interpretaron como un mensaje con destinatario: “¿Se bajó? Mirá, cada vez que tengo dudas sobre hacer o no algo pienso: ‘¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces lo hago’”, afirmó. Y cerró con una frase tan contundente como enigmática: “Si el resto no puede responderse eso a ellos mismos, ya no sé”.

Ailén Cova y Alexi Mac Allister. Crédito: Instagram/@ailencova

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LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE CAMILA MAYAN TRAS LA CONFIRMACIÓN DEL EMBARAZO DE ALEXIS MAC ALLISTER Y AILÉN COVA

A pocas horas de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazo de Ailén Cova, la actual pareja de Alexis Mac Allister, Camila Mayan (ex del futbolista) compartió una profunda reflexión en el programa de streaming Patria y familia (Luzu TV).

Todo comenzó cuando debatían sobre la crisis que Britney Spears atravesó en 2007, momento en el que dio que hablar por raparse y golpear a varios paparazzis con un paraguas. Ante esto, Camila recordó el mal momento que vivió cuando se fue a vivir a Europa para acompañar al deportista: “Me tuve que adaptar a un montón de cosas nuevas. Me parece que ahí tenés que soltar una parte de la persona que eras y transformarte”, expresó.

“Siento que en el momento que hice el click y dije ‘ok, tengo que poner esfuerzo mío para modificar esa situación en la que me siento’. Ahí pude tomar todo lo que estaba viviendo desde otro lado, acomodarme más. Después de eso pude mirar para atrás y darme cuenta que la estaba pasando para el orto…, pero seguía”, agregó.

Foto: Captura de Instagram (@ailencova) Por: Fabiana Lopez

Y cerró: “Yo me voy medio sola, en pandemia, y fue medio heavy eso. Y éramos pendejos y vos de repente venís de estar con tu familia, laburo, facultad y de repente es vos yéndote a dormir solo”.

Cabe destacar que, tras confirmarse la noticia del embarazo, los usuarios de las redes convirtieron en tendencia el nombre de Camila Mayan y reflotaron un viejo mensaje donde se lee el cariño mensaje que le había dejado Ailén a Mayan cuando estaba todavía en pareja con Alexis.