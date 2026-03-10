Cami Mayan viajó a Miami para tomarse un merecido descanso junto a amigos, después de un año cargado de trabajo. Entre salidas, playa y encuentros con celebridades, la influencer compartió en sus redes sociales imágenes de sus días de relax. Pero la alegría del viaje se vio opacada por un comentario ofensivo que recibió tras publicar fotos en microbikini.

La joven se mostró recostada sobre la arena, con un bikini marrón claro, lentes de sol amarillos y varias pulseras de colores. En la postal, sostenía una rodaja de sandía y disfrutaba del sol frente al mar. Sin embargo, un usuario reaccionó con un mensaje violento: “Lo que va a disfrutar el forense cuando llegue la hora”.

Cami Mayan respondió sin filtros a un comentario cruel que recibió en las redes (Foto: Instagram @camimayan)

Lejos de ignorar la situación, Mayan respondió con indignación y sorpresa. “Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor… ¿pero realmente tan mal estamos?”, escribió, visiblemente afectada por el nivel de agresión que circula en internet.

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

LA REACCIÓN DE CAMI MAYAN ANTE EL HOSTIGAMIENTO EN REDES

Más allá del mal momento, Cami Mayan siguió compartiendo postales de su viaje. Junto a Sofía “La Reini” Gonet, disfrutó de noches de fiesta, cenas en restaurantes exclusivos y paseos por tiendas de lujo. En una de las salidas, ambas posaron para una selfie en el ascensor del hotel: Gonet eligió un vestido blanco largo con detalles plateados y cartera negra, mientras que Mayan mostró su estilo con diferentes looks y accesorios llamativos.

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

Cami Mayan con Sofía Gonet, "La Reini"(Foto: Instagram @camimayan)

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro sorpresa con Bad Gyal, la reconocida artista internacional. Las influencers se acercaron a saludarla y grabaron un video que rápidamente se viralizó, sumando cientos de comentarios positivos de sus seguidores.

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

Cami Mayan (Foto: Instagram @camimayan)

La reacción de Cami Mayan ante el comentario violento dejó en claro que el hostigamiento en redes sociales sigue siendo un problema grave. Su respuesta, lejos de pasar desapercibida, abrió el debate sobre los límites del respeto y la importancia de cuidar la salud mental en tiempos de exposición digital.

