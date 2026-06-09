Una de las jornadas más esperadas del juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo como protagonista a Dalma Maradona, quien brindó un extenso y emotivo testimonio en el que recordó cómo fueron los últimos meses de vida de su padre y expuso situaciones que, según sostuvo, jamás había vivido con él.

Según reveló Bárbara Villar en LAM, la declaración se extendió durante casi cuatro horas. Comenzó alrededor de las 11 de la mañana, se prolongó hasta las 14 y, tras un cuarto intermedio, continuó una hora más con preguntas realizadas por las defensas de los imputados.

Durante su exposición, Dalma hizo especial hincapié en las dificultades que tenía para comunicarse con Diego durante la pandemia y aseguró que el vínculo cambió drásticamente en el último año de vida del exfutbolista: “Con mi papá en pandemia no nos podíamos ver tanto porque no vivíamos juntos. Hablábamos por videollamada”, explicó.

Foto: Instagram (@dalmaradona)

Sin embargo, aseguró que el problema iba mucho más allá de las restricciones sanitarias. De acuerdo con lo contado en el programa de América, Dalma remarcó que durante toda su vida mantuvo un contacto cercano con Diego, algo que cambió de manera abrupta entre fines de 2019 y 2020: “Ella dijo que pasó toda su vida con su papá afortunadamente y que nunca le había pasado lo que le pasó en el último año de su vida. Lo llamaba, no tenía el celular o le cambiaban el número. ‘Eso nunca me pasó’”, detallaron.

Según trascendió, la actriz atribuyó esa situación al equipo médico tratante que actualmente enfrenta acusaciones en la causa. Otro de los puntos más sensibles de su declaración estuvo relacionado con el deterioro que observaban tanto ella como Gianinna en las videollamadas que mantenían con su padre: “Con Gianinna desde un año antes veníamos manifestando que no lo veíamos como siempre. Estaba un poco más lento, en vez de hablar a veces balbuceaba por videollamada”, expresó.

“Sentía que las cosas que le decía no las podía registrar bien y eso nunca había pasado. Cuando lo manifestábamos, el entorno nos decía que estábamos exagerando, siempre había una excusa”, agregó.

Diego Maradona, a 25 años de la despedida en la Bombonera. (Foto: Prensa / Jorge Luengo)

La hija de Maradona también recordó el día del cumpleaños número 60 de Diego, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva por el evidente deterioro físico que mostró públicamente: “El día de su cumpleaños, cuando todos lo vieron mal, ya no éramos nosotras las locas”, declaró.

En ese sentido, señaló que en aquel momento el tratamiento estaba a cargo del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Según explicaron en LAM, el juicio se concentra especialmente en los 15 días previos al fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, luego de haber sido externado y trasladado a una vivienda en Tigre bajo un régimen de internación domiciliaria.

Dalma Maradona: “Con Gianinna desde un año antes veníamos manifestando que no lo veíamos como siempre. Estaba un poco más lento, en vez de hablar a veces balbuceaba por videollamada”.

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FERNANDO BURLANDO FUE TAJANTE SOBRE EL NUEVO JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: “SE VAN A IR MUCHOS CONDENADOS”

A poco de que comenzara un nuevo capítulo en la causa por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando -abogado de las hijas del Diez- fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre lo que espera del juicio.

En una entrevista que brindó al programa A la tarde, el letrado se mostró confiado en que el proceso judicial finalmente traerá respuestas y condenas: “De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda”, remarcó.

Lejos de bajar el tono, Burlando insistió en su postura y remarcó con firmeza su postura en el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Estoy convencido de lo que les digo, convencido”.

Contundente análisis de Burlando, abogado de las hijas de Diego Maradona, a poco de comenzar un nuevo juicio. Foto: Captura (América)

El abogado también hizo referencia al impacto emocional que podría tener el avance de la causa en el entorno más cercano del ídolo: “Creo que va a ser la forma, no de aliviar, pero sí, por lo menos, después de tanto tiempo, dar vuelta o entrar en otro capítulo de la vida de todas las víctimas, de las víctimas indirectas, de los hijos y de toda la gente que sufre”, cerró, contundente.