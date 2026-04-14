Después de casi un año, este martes se reinició en los tribunales de San Isidro el esperado juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

El proceso, que se lleva adelante en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340, tiene a siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Las audiencias se realizarán los martes y jueves, de 10 a 17, y la expectativa es máxima: el caso conmueve al país y pone bajo la lupa el accionar del equipo médico que estuvo a cargo del Diez en sus últimos días.

PRIMER DÍA DE JUICIO: CRUCES, PLANTEOS Y ORGANIZACIÓN

La jornada inaugural estuvo marcada por los planteos de las defensas y los primeros cruces con la Fiscalía. Tras un breve cuarto intermedio, los jueces del Tribunal Oral Criminal N°7 aceptaron el pedido de los abogados defensores y ordenaron que la acusación adelante la lista de testigos de cada audiencia con al menos 24 horas de anticipación.

“El tribunal ordena que las partes informen con un mínimo de 24 horas qué testigos van a comparecer en cada jornada. Es un carácter meramente organizativo”, explicó el juez Alberto Gaig al anunciar la medida.

El reclamo surgió del abogado de Leopoldo Luque, quien exigió que la Fiscalía avise con dos días de anticipación quiénes serán los testigos. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren se opusieron y advirtieron: “Estamos en desventaja. No hay ninguna demanda legal que nos obligue a decir los testigos. Esto no es soplar y hacer botellas, trabajamos de manera seria, una imposición no corresponde”.

Finalmente, los jueces optaron por un punto intermedio y pidieron un cuarto intermedio para definir la cuestión, aunque dejaron en claro que buscan mayor organización en el desarrollo del juicio.

Fotos: capturas TN

FERNANDO BURLANDO: “ES UN DRAMA PARA DALMA Y GIANINNA ESTAR ACÁ”

Fernando Burlando se refirió al difícil momento que atraviesan Dalma y Gianinna Maradona tras la primera audiencia del segundo juicio. El abogado de las hijas de Diego Armando Maradona fue contundente: “Es un drama para Dalma y Gianinna estar acá”.

En ese sentido, explicó que la situación se vuelve especialmente incómoda para ellas al tener que escuchar determinadas declaraciones: “Es un poco molesto oír cosas sobre su padre que no son ciertas o que provienen de personas que ni siquiera lo conocieron”, sostuvo.

De todos modos, Burlando hizo un balance positivo de la jornada y destacó que, pese a la carga emocional, las hermanas se mostraron más tranquilas en relación al desempeño del tribunal.

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VERÓNICA OJEDA, TRAS LA AUDIENCIA: “A DIEGO LO MATARON Y QUIERO JUSTICIA”

Luego de la primera audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda tomó la palabra y lanzó una fuerte acusación. La expareja del exfutbolista fue categórica al afirmar: “A Diego lo mataron y yo quiero justicia”.

Visiblemente afectada por lo ocurrido durante la jornada, Ojeda expresó su malestar por lo que escuchó en la sala. “Con las barbaridades que escuché hoy, me voy muy triste”, señaló.

Además, cuestionó el desarrollo de la audiencia al asegurar que no tuvo la posibilidad de dar su versión de los hechos: “No nos dieron lugar a nosotros para poder hablar desde nuestra parte”, concluyó.

LOS ABOGADOS DEFENSORES SALIERON A MARCAR LA CANCHA: “MI DEFENDIDO FUE MANIPULADO”

Durante los lineamientos de apertura, los abogados defensores buscaron despegar a sus clientes de la responsabilidad por la muerte de Maradona.

María Julia Marcelli, abogada del médico clínico Pedro Di Spagna, aseguró que su defendido “fue manipulado y neutralizado por el entorno del paciente” y remarcó que “no era el médico tratante”. Según la defensa, Di Spagna solo fue llamado en dos ocasiones puntuales y, en una de ellas, ni siquiera pudo ver a Maradona porque el propio Diego “se negó a ser atendido en pleno ejercicio de su voluntad”.

Fotos: capturas TN

“NO HUBO INTERNACIÓN DOMICILIARIA”: LA ESTRATEGIA DE NANCY FORLINI, LA COORDINADORA DE LA PREPAGA

El abogado Nicolás D’Álbora, que representa a Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga), fue el primero en cuestionar la acusación de que Maradona murió bajo una internación domiciliaria. “Vamos a probar que no fue una internación domiciliaria sino cuidados domiciliarios a cargo del cuerpo médico tratante”, sostuvo.

D’Álbora también denunció una “segunda persecución penal” contra su defendida y aclaró que Forlini “no cumplía una tarea asistencial en su rol sino operativa”. “No tenía vínculo paciente-médico con Maradona”, insistió.

RICARDO ALMIRÓN, EL ENFERMERO ACUSADO Y LA POLÉMICA POR LA ATENCIÓN A MARADONA

La defensa de Ricardo Almirón, a cargo de Franco Chiarelli, contradijo la versión de la querella sobre la falta de controles médicos. “El responsable de hacer su trabajo y determinar esta condición (la taquicardia) fue Almirón. Mi asistido también quiso llamar a una ambulancia, pero, por sus facultades y rol como enfermero, no podía”, explicó.

Chiarelli fue tajante: “Diego no falleció en el horario en el que él ejerció su control y guardia como enfermero”.

Por su parte, la defensa de Mariano Perroni (jefe coordinador de enfermeros) planteó que su cliente “debería ser un testigo en esta causa y ser convocado para contar en detalle cómo era su trabajo y cómo funcionaba la gestión de los enfermeros”.

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DIEGO OLMEDO, EL PSICÓLOGO IMPUTADO: “NO PODEMOS ECHARLE LA CULPA DE SU MUERTE”

Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, fue contundente: “No se lo puede cargar con la muerte de Diego Maradona”. Olmedo destacó que Díaz “logró ganar la confianza” de Maradona, quien “odiaba a los psicólogos”, y que su intervención se limitó a tratar las adicciones del exfutbolista.

“Maradona murió sin drogas ni alcohol”, subrayó el letrado, y agregó: “¿Podemos echarle la culpa a Díaz de su muerte por haber estado con él los últimos 30 días?”.

LA DEFENSA DE AGUSTINA COSACHOV: “EL ENCARGADO DE LA SALUD ERA EL PROPIO MARADONA”

El abogado Vadim Mischanchuk, que representa a la psiquiatra Agustina Cosachov, adelantó que pedirá la absolución de su defendida y sostuvo: “El encargado de la salud de Maradona era el propio Maradona, que tomaba decisiones, algunas correctas y otras incorrectas”.

Según la defensa, la muerte del Diez “tiene que ver con un deterioro progresivo de su salud, que en un momento dijo basta”.

CÓMO SEGUIRÁ EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA

La primera audiencia terminó con la exposición de los lineamientos de apertura y la presentación de cuestiones preliminares. El debate oral se reanudó pasadas las 14:20, tras un cuarto intermedio, y continuará el jueves a las 10 con la declaración de los primeros testigos.

La expectativa es enorme: el juicio promete revelar detalles inéditos sobre los últimos días de Maradona y el rol de cada uno de los profesionales imputados. El país sigue de cerca cada paso de un proceso que busca respuestas sobre la muerte del ídolo más grande del fútbol argentino.

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