En medio del feliz momento personal que atraviesa tras revelar que comenzó una nueva historia de amor con Guido Sergi, Gianinna Maradona anunció que tomó una fuerte decisión personal.

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna compartió una historia compuesta por cuatro fotografías junto a su pareja. En las imágenes —algunas en color y otras en blanco y negro— se los ve abrazados en el jardín de una casa, rodeados de naturaleza y con una fogata de fondo. Las postales, íntimas y cálidas, transmitieron un clima de reencuentro, con los cuerpos entrelazados y la emoción a flor de piel.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las fotos. Sin vueltas, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe escribió: “Mi iceberg derretido, el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar”, expresó. Y agregó: “Qué fiesta ser tu novia flaco, ¡te extraño!”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@giamaradona) Por: Fabiana Lopez

Con esa frase, dejó en claro que su relación con Guido no solo la tiene enamorada, sino que también se convirtió en un motor de cambio profundo en su vida cotidiana.

Gianinna Maradona: “Mi iceberg derretido, el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar. Qué fiesta ser tu novia flaco, ¡te extraño!”.

“CAMBIASTE MI VIDA”: GIANINNA MARADONA BLANQUEÓ SU NUEVO ROMANCE EN EL PRIMER DÍA DE 2026

El 2026 arrancó con una bomba romántica en el mundo del espectáculo: Gianinna Maradona blanqueó públicamente a su nuevo amor y lo hizo de la manera más emotiva y simbólica posible. En el primer día del año, la hija de Diego Maradona compartió una historia de Instagram que despejó todos los rumores y confirmó lo que ya se venía comentando en voz baja: está en pareja con Guido Sergi.

La imagen que eligió para hablar de su feliz presente sentimental, la muestra a Gianinna abrazada a su novio, en un clima íntimo y relajado, musicalizada con “Lo más lindo” de Pity Fernández.

Pero lo que terminó de sellar el blanqueo fue la dedicatoria que escribió sobre la foto: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola, mi amor”, escribió, muy enamorada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@giamaradona)

Por su parte, Sergi republicó la historia y sumó una frase breve pero significativa: “La luna”, tituló la postal, siguiendo la letra de la canción elegida por Gianinna. Un ida y vuelta romántico que terminó de confirmar el vínculo ante miles de seguidores.