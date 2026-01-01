El 2026 arrancó con una bomba romántica en el mundo del espectáculo: Gianinna Maradona blanqueó públicamente a su nuevo amor y lo hizo de la manera más emotiva y simbólica posible. En el primer día del año, la hija de Diego Maradona compartió una historia de Instagram que despejó todos los rumores y confirmó lo que ya se venía comentando en voz baja: está en pareja con Guido Sergi.
La imagen que eligió para hablar de su feliz presente sentimental, la muestra a Gianinna abrazada a su novio, en un clima íntimo y relajado, musicalizada con “Lo más lindo” de Pity Fernández.
Pero lo que terminó de sellar el blanqueo fue la dedicatoria que escribió sobre la foto: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola, mi amor”, escribió, muy enamorada.
Por su parte, Sergi republicó la historia y sumó una frase breve pero significativa: “La luna”, tituló la postal, siguiendo la letra de la canción elegida por Gianinna. Un ida y vuelta romántico que terminó de confirmar el vínculo ante miles de seguidores.
LOS CONMOVEDORES POSTEOS DE DALMA Y GIANINNA MARADONA EN EL DÍA QUE DIEGO HUBIERA CUMPLIDO 65 AÑOS
Este 30 de octubre, el mundo del fútbol recuerda al máximo ídolo argentino: Diego Armando Maradona, quien hoy hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.
Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.
Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.
Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.