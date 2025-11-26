Caro Molinari confirmó en Puro Show que Gianinna Maradona está en pareja con un hombre llamado Guido Sergi. A más de cinco meses de la separación definitiva de Daniel Osvaldo, la hija de Diego apostó al amor nuevamente y en el programa de eltrece mostraron fotos juntos.

“Están ahora en pareja, hace mucho tiempo estuvieron pero era algo informal. Esta foto la publicó él hace un día en sus historias de Instagram, pero ella ya había publicado otras en las que estaban con otros amigos”, contó la panelista sobre el incipiente vínculo.

Gianinna Maradona con su nuevo amor (Foto: captura de eltrece).

A la imagen que publicó él en sus redes sociales con Gianinna, acompañó con una frase romántica: “Todo va a estar bien hoy y siempre”. Por su parte, Molinari sumó: “En esta foto no estaba ella arrobada ni ella lo resposteó”.

“Hace poco, cuando se hizo el evento de OLGA en homenaje a Maradona, él la acompañó pero mantuvo distancia porque no quería llamar la atención”, cerró la periodista en el programa matutino de Pampito y Matías Vázquez.

QUIÉN ES EL NUEVO AMOR DE GIANINNA MARADONA

Gianinna Maradona está viviendo un nuevo romance, así lo confirmaron en Puro Show este miércoles, donde dieron detalles del hombre por el que la hija del Diez volvió a apostar al amor.

"Él tiene 40 años, es dueño de una imprenta, trabaja con su familia, está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas. De chico trató de jugar al fútbol en inferiores pero después se dedicó a otra cosa", dijo la panelista.

