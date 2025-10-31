Si bien suele prefiere mantener el perfil bajo, Jana Maradona rompió el silencio y habló como nunca de su vínculo actual con sus hermanas Dalma y Gianinna.
En una reciente entrevista en el stream 805 de Boca, Jana sorprendió con un sincericidio sobre cómo se lleva actualmente las hijas del Diez y Claudia Villafañe: “Con Dalma y Gianinna hay un poco más de distancia porque, obviamente, somos uno de cada pueblo. Eso es una realidad. El vínculo fue difícil de construir con mi papá en vida”, confesó, con total honestidad.
La joven explicó que, tras la muerte de Diego, las hermanas se vieron obligadas a acercarse para resolver cuestiones familiares y judiciales: “Desde que él no está más, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan a los cinco y que no hay forma de afrontar si no lo hacemos juntos. Sabemos que hay mucho y muy lindo por hacer por papá. En pos de eso, nos hablamos, nos llamamos y hemos tomado una birra… pero también nos hemos puteado”.
Lejos de dramatizar, Jana aseguró que esas idas y vueltas son parte del proceso de reconstrucción familiar: “Tenemos conflictos como cualquier familia. Somos honestos y es necesario pasar por estas cosas porque estamos intentando construir un vínculo”, cerró, dejando en claro que, pese a todo, hay voluntad de unión en el clan Maradona.
LOS CONMOVEDORES POSTEOS DE DALMA Y GIANINNA MARADONA EN EL DÍA QUE DIEGO HUBIERA CUMPLIDO 65 AÑOS
Este 30 de octubre, el mundo del fútbol recuerda al máximo ídolo argentino: Diego Armando Maradona, quien hoy hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.
Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.
Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.
Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.