En una fecha cargada de nostalgia y amor eterno, Claudia Villafañe volvió a emocionar a todos con su homenaje a Diego Maradona en el día en que el ídolo hubiera cumplido 65 años. La empresaria eligió recordarlo con un gesto profundamente simbólico, que rápidamente conmovió a sus seguidores.

A través de una historia que compartió en Instagram Stories, Claudia compartió una imagen de un cielo celeste con muchas nubes, una de ellas en el centro con forma de corazón. Un símbolo que representa la conexión inquebrantable con el padre de sus hijas, Dalma y Gianinna.

“¡Besos al cielo! ¡Feliz cumple!”, escribió la “Tata” junto al emoji de infinito, reforzando la idea de que el cariño, la memoria y la presencia de Maradona trascienden el paso del tiempo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@claudiavillafaneok) Por: Fabiana Lopez

Como detalle final, musicalizó la publicación con “Live is Life”, el clásico de Opus que se volvió inseparable de la figura de Maradona gracias a aquel icónico video de sus movimientos mágicos durante el calentamiento en el Napoli.

Foto: Instagram (@giamaradona)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LOS CONMOVEDORES POSTEOS DE DALMA Y GIANINNA MARADONA EN EL DÍA QUE DIEGO HUBIERA CUMPLIDO 65 AÑOS

Este 30 de octubre, el mundo del fútbol recuerda al máximo ídolo argentino: Diego Armando Maradona, quien hoy hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.

Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@dalmaradona) Por: Fabiana Lopez

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.