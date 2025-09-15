El 12 de septiembre, Dalma Maradona visitó A la Barbarossa y se animó a responder todo tipo de preguntas.

En un principio, las panelistas pensaron que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe podía incomodarse ante las consultas sobre Jorge Taiana (pareja de su madre) o sobre Lucía Galán, ex del astro futbolístico. Sin embargo, la actriz respondió con amabilidad y buena predisposición en ambos casos.

La situación cambió cuando Georgina Barbarossa mencionó a sus tías, Ana Estela, Claudia Nora y Rita Mabel “Kitty” Maradona, con quienes Dalma mantiene una relación distante.

En ese momento, la invitada amagó con abandonar el programa, en tono de broma, aunque dejó en claro que se trata de un tema del que no le gusta hablar.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

“ESTO ES PEOR”: LA REACCIÓN DE DALMA MARADONA CUANDO LE PREGUNTARON POR SUS TÍAS

Georgina Barbarossa: -Vos recién nombraste a tus tías...

Dalma: -Esta pregunta me parece peor (Risa). No, preguntá tranquila.

Georgina: -Si se hace la biografía de tu papá y tuvieses que hacer de tu tía. ¿Harías?

Dalma: No, yo haría de mi mamá.

Georgina: -No, porque ella es parecida

Dalma: (Seria) -¿A quién?

Foto: captura de pantalla de Telefe.

Pía Shaw: -Levantate y ándate.

Dalma hace el acting de que se ofende y levanta de la mesa.

Georgina: -La pregunta me la mandó Pablo (productor).

Dalma: -Yo hago estos chistes porque no nos llevamos bien. Para mí es una decepción muy grande, una gran pena. Mi papá y ellas tuvieron un vínculo tan lindo y que ahora estén con una persona que está involucrada en su muerte, me da mucho dolor.

Siento que mi papá a eso lo ve. ¿Cómo te vas a dormir tranquila estando con alguien que no hizo las cosas bien? Ellas nos querían o nos daban bola si estaba mi papá, sino no. No conocen a mis hijas. No están en mi día a día. Me duele por mi papá, no por mí.

