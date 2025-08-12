Fundación ACNUR Argentina lanzó la campaña “La Guerra NO es un juego”, una iniciativa que busca visibilizar la cruda realidad que enfrentan millones de niños y niñas que crecen entre bombas y desplazamientos forzados, y que convoca a firmar en LaGuerraNoEsUnJuego.org.

La Guerra NO es un Juego: reconocidas celebridades se unieron a la iniciativa solidaria de Fundación ACNUR Argentina

Con el apoyo de celebridades como Osvaldo Laport – Embajadador de Buena Voluntad de ACNUR - Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Flor Otero, Sergio Lapegüe, Noelia Marzol, Diego Ramos, Flavia Palmiero, Barbie Velez, Pía Shaw, Viviana Saccone, Nico Peralta, Sebastián Almada, las firmas serán presentadas en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir a los líderes mundiales medidas urgentes por una niñez que pueda jugar y vivir en paz.

Mientras muchas familias se preparan para celebrar el Día de la Niñez, millones de niños y niñas en el mundo deben enfrentar una realidad muy distinta: 1 de cada 6 vive en guerras y zonas de conflicto.

De acuerdo con el informe de ACNUR Tendencias Globales, más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas, una cifra que supera la población total de Argentina.

En la huida, se enfrentan a inimaginables peligros. Muchos cruzan fronteras solos, quedando desprotegidos frente a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.

“En el mundo, millones de niños y niñas son reclutados para luchar como soldados y entrenados para matar cuando ni siquiera saben leer. Cargan armas en lugar de mochilas escolares. Para muchas niñas, la violencia sexual es una amenaza y la infancia, un recuerdo lejano. Más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas. La guerra no puede ser el escenario donde crezcan. Por eso, desde Argentina, levantamos la voz con firmeza: ¡La guerra no es un juego! Los niños y niñas deben poder vivir y jugar en paz”, expresó Osvaldo Laport, Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.