En sus 60 años de vida Diego Maradona tuvo miles de anécdotas que a cinco años de su muerte siguen sorprendiendo a todos y Karina Mazzocco recordó en A la Tarde una que involucra a su ex esposa Claudia Villafañe y al polémico Pastor Giménez.

Este jueves, Karina dedicó los últimos minutos de su programa a revelar que su marido, Omar El Bacha, fue quien recubrió los carteles que señalan las calles “Habana” y “Segurola” con otros que decían “Diego” y “Maradona”.

Diego Maradona y Claudia Villafañe (Fotos: web)

Con su Omar en el teléfono, la producción se puso en contacto con Germán “Chicharra” Pérez, ex chofer del Diez, y ex encargado del edificio de Habana y Segurola en el que estaba el departamento de la familia Maradona.

REVELARON LA CAUSA POR LA QUE CLAUDIA VILLAFAÑE LE PROHIBIÓ A DIEGO MARADONA VISITAR LA CASA DEL PASTOR GIMÉNEZ

“Maradona era el mejor del mundo jugando al fútbol, pero era el mejor del mundo cuando tenía que estar al lado de un amigo, o de su mamá, o de sus hijas, o de su familia”, acotó uno de los panelistas, mientras El Bacha le recordaba que en el mismo edificio que Maradona vivía el Pastor Giménez.

“Exactamente, y ahí vivía Moria Casán también”, aceptó “Chicharra”. “Diego contó la historia del pastor Giménez, muy cómica. (…) Diego escuchaba todas las noches los taquitos de las chicas que llevaba el pastor Jiménez”, agregó Omar.

Claudia Villafañe y Diego Maradona (Fotos: Web)

“¡Es verdad!”, reconoció Karina. “Dice Diego que escuchaba todas las noches los taquitos, hasta que alguien le dice ‘¿No sabés quien vive arriba? Vive al pastor Giménez’. Entonces, Diego le dice a Claudia ‘No voy a seguir así porque estamos durmiendo a las nenas, voy a ir a la casa’. Y Claudia le dijo ‘No, no, querido. Vos ahí no vas porque si no, no vas a volver”, cerró la conductora a pura risa.

