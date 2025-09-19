El abogado Matías Morla, quien fuera representante de Diego Armando Maradona, quedó procesado y embargado en la causa por la administración fraudulenta de las marcas registradas a nombre del “Diez”.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación confirmó el fallo de los jueces Julio Marcelo Luchini y Hernán Martín López, que lo procesaron sin prisión preventiva y ordenaron un embargo de dos mil millones de pesos.

Fotos: captura América TV y Instagram

El expediente también alcanza a Maximiliano Pomargo (ex asistente de Maradona), Sergio Alejandro Garmendia, la escribana Sandra Verónica Iampolsky y a dos hermanas del ex capitán de la Selección Argentina, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona.

POR QUÉ PROCESARON A MATÍAS MORLA, EL EX ABOGADO DE DIEGO MARADONA, POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Según el fallo, “Morla, Pomargo y Garmendia mantuvieron y dieron continuidad al giro simulado de Sattvica S.A. y cedieron luego de la muerte de Diego Armando Maradona los derechos sobre sus marcas y el dinero producto de su explotación”.

La causa se originó en 2021, cuando Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia contra el abogado. “El haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona al realizar maniobras vinculadas al manejo de activos”, señala el dictamen.

Dalma Maradona y Matías Morla (Fotos: web)

Para la Justicia, los acusados llevaron adelante una cesión irregular de 21 marcas registradas, entre ellas “Diego Maradona”, “El Diez”, “La mano de Dios” y “El Diego”. “Con dicho accionar, los sucesores universales se vieron privados de usufructuar los derechos de explotación”, expresa la resolución.

Los cinco hijos del ídolo –Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando– impulsaron la querella. Ahora, con este nuevo fallo, la investigación avanza y complica el futuro judicial de Matías Morla y los demás imputados.

