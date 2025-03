En la previa del inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, su exabogado, Matías Morla, alzó su voz tras una temporada en silencio y la hija del astro futbolístico, Dalma Maradona, le puso los puntos.

“Una de las hijas me acusa de haber intentado sobornarla para trabajar con Diego. Lo desmentí miles de veces, ella dice que tiene un audio pero nunca lo muestra”, expresó Morla en Puro Show en referencia a Dalma.

Dalma apuntó contra Matías por sus dichos sobre Diego. Foto: IG | dalmamaradona

“Con Diego no tenían relación. Querer decir ahora que todo era perfecto, que eran los Ingalls y tomaban limonada todos juntos los domingos es imposible. Me acusaron de Asociación ilícita, no prosperó. Reducción a la servidumbre, no prosperó. Quisieron sacarle la marca a las hermanas, tampoco. Es tal el desvarío que tienen que se dicen y se desdicen”, sumó, muy picante.

DALMA MARADONA LE PUSO LOS PUNTOS A MATÍAS MORLA

Al escuchar los dichos de Matías Morla, Dalma Maradona, que lo acusa de haber sido cómplice de los médicos que no cuidaron a Diego Maradona como correspondía, le puso los puntos.

“El desaparecido en acción JUSTO aparece un día antes del juicio... ¡Empezó el operativo lavandina! ¿Solo a mí me parece que todo es muy obvio?”, lanzó, indignada, a través de sus stories de Instagram.