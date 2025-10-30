Este 30 de octubre, el mundo del fútbol recuerda al máximo ídolo argentino: Diego Armando Maradona, quien hoy hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.
Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.
Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.
Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
GIANINNA MARADONA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS DECLARAR DURANTE 8 HORAS EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ
Luego de presentarse este martes 13 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de San Isidro para prestar declaración en el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona, Gianinna reveló cómo vivió este proceso.
La joven ahondó en lo importante que fue que Benjamín Agüero, el hijo que tuvo con Sergio “el Kun” Agüero estuviera presente para acompañarla: “Yo ni decidí que viniera, él me lo pidió. Para Benja todo este proceso también es muy difícil. Vivir sin su abuelo es muy difícil y verme a mí como estoy, también es difícil”, comenzó diciendo la joven (en mayo de 2025), tal como se vio en Telefe Noticias.
“Me pidió si me podía acompañar y yo pregunté si se podía. Y la verdad que a mí me dio fuerza saber que él estaba ahí. Sabía que se iban a hablar cosas muy fuertes, pero bueno, hoy con las redes sociales, él también se entera y escucha todo”, agregó.
Y sobre cómo se siente tras declarar durante 8 horas, cerró, a flor de piel: “Me saqué una mochila de encima. Me voy más liviana. Pero con mucha ansiedad de que esto termine y que paguen todos los que tienen que pagar”.