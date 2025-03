Dalma Maradona, al igual que todos los que siguen el juicio por la muerte de Diego Maradona, reaccionó sorprendida al sorprendente cambio físico de Leopoldo Luque, el neurocirujano de su papá.

En estos últimos meses, el imputado se puso a entrenar fuerte y ganó muchísima masa muscular. Además, se cortó el cabello, se puso anteojos de sol espejados y, antes del inicio del juicio, comió la vianda proteica que se llevó en un tupper, para seguir con su plan de alimentación.

Qué dijo Dalma sobre el cambio físico de Leopoldo. Foto: Mujeres Argentinas

“Me llamó mucho la atención Luque, como todos ya saben. Nos dijeron en la entrada cuando nosotros llegamos y yo en un momento lo vi y no me di cuenta de que era él”, contó Dalma en Bondi, que casi no reconoció a Leopoldo cuando lo vio.

¿QUÉ DIJO GIANINNA MARADONA SOBRE EL ASPECTO FÍSICO DE LEOPOLDO LUQUE?

Dalma Maradona contó cómo reaccionó su hermana Gianinna al ver el cambio físico de Leopoldo Luque.

“A mí me pasó que dije ‘hace cuatro años que no lo veo y está hecho m... por la vida’ y Gianinna me dice ‘qué hecho m..., está todo operado’”, dijo Dalma.

Y sentenció, sorprendida: “Se cambió la fisonomía de la cara”.