El 27 de mayo se reanudó el juicio por la muerte de Diego Maradona, en pleno escándalo con la jueza Julieta Makintach por registrar imágenes para un documental sin autorización previa, y Dalma Maradona expresó su bronca en Ángel responde, en Bondi Live.

En esta oportunidad, la hija del Diez no fue al Tribunal Oral Nº 3 de San Isidro, pero su hermana Gianinna sí y terminó descompensada.

En la audiencia proyectaron el tráiler del documental Justicia Divina y Dalma se indignó, al punto del llanto, al escuchar la información que estaba brindando Ángel de Brito mientras trascurría la audiencia, en la que Julieta Makintach se defendió y se negó a dar un paso al costado en el caso. Horas más tarde, renunció.

ANGUSTIADA, DALMA MARADONA EXPRESÓ SU FURIA CONTRA LA JUEZA JULIETA MAKINTACH

Ángel de Brito: -¿Qué te dijo Gianinna? ¿Te contó algo?

Dalma Maradona: -Primero, que le costó mucho entrar porque era un caos. Después, que cada juez estaba haciendo su descargo. Los otros dos jueces, que no son Makintach, se quieren despegar de lo que pasó con ella.

La jueza dice que no hizo nada ilegal. Entonces no se quiere apartar. Si me preguntás a mí, me da mucha vergüenza, me da mucha pena, que por una cosa que quiere hacer con una amiga tiró todo un juicio, muy importante, para atrás.

Ángel: -Gianinna se descompuso al llegar a Tribunales.

Dalma: -Sí, no la dejaban entrar.

Ángel: -Parece que habló la jueza en la audiencia y no va a renunciar. El fiscal Patricio Ferrari está leyendo en este momento el guion del primer capítulo del documental de la doctora Makintach. El guion, basado en Maradona.

Dalma: -Lo que pasa es que ella dijo “yo puedo hacer el documental que quiera, siempre y cuando no lo nombre a Maradona. Yo nunca lo nombré”. Ahora parece que sí.

Ángel: -La jueza dice que no es de ella todo eso, que es mentira.

Dalma: -¿Que es mentira qué? Ponele que no aparecían videos y vos decías “bueno, me acusan de algo que no sé qué”. Pero ahora ella está hablando del tema, corriéndose el pelo para atrás, desfilando.

Ángel: -Acá me dicen que Vero Ojeda también se quebró, en todo ese momento. El documental se llama Justicia Divina. Son 6 capítulos de 30 minutos cada uno y proyectaron parte del tráiler. Todo esto fue encontrado en los allanamientos.

Dalma: -Cuando empezó este rumor, nosotros dijimos “Bueno, ¿qué va a pasar? Es imposible que una jueza… Esto es imposible que suceda”.

