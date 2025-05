La jueza Julieta Makintach que protagonizó un escándalo por participar de las grabaciones de un documental del juicio por la muerte de Diego Maradona renunció. Así lo informaron en Todo Noticias este miércoles por la tarde luego de que pasaran el trailer en la sala del tribunal N°3 de San Isidro.

“‘Justicia Divina’ se llama el documental que tanto negaba la jueza Makintach y que se acaba de conocer, motivo por el cual pidieron que quede afuera del caso por la muerte de Maradona", dijo Sergio Farella en el aire.

Entonces, el periodista sumó: “Santi Martella me está contando que Makintach dijo: ‘no van a creer nada de lo que les diga, no conocía este material, no vi ese guión, no lo hice, la última vez que di una entrevista fue el día antes de entrar, quiero que se sepa la verdad, lo lamento en el alma‘”.

La jueza Julieta Makintach (Foto: AP).

“La última información que nos cuenta Martella es que Makintach está aceptando la recusación, es decir que se va del juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona, ya es un hecho”, dijo al final Farella sobre la polémica.

ASÍ HABLÓ MARIO BAUDRY DEL ESCÁNDALO DE LA JUEZA MAKINTACH EN EL JUICIO POR LA MUERTA DE DIEGO MARADONA

En diálogo con la prensa, Mario Baudry se manifestó acerca del escándalo de la jueza Julieta Makintach y el documental que gabró en paralelo sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Nosotros vamos a esperar a que la fiscalía nos pase los videos, es un tema muy delicado”.

Mario Baudry habló con la prensa en el juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

“Yo los quiero a todos presos pero bien, voy a esperar a ver qué dice la causa, qué expresan los fiscales y en base a eso emitiremos opinión.Tenemos que evitar que se caiga el juicio, hubo un incumplimiento de los deberes funcioarios públicos y falta de decoro también,es el mayor escándalo que tiene la Justicia de la provincia de Buenos Aires en toda su historia”, cerró el abogado.

