Durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, al que asistieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona junto a Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando, se vivió un fuerte momento que Dalma y Gianinna no esperaban.

De repente, mostraron una foto de Diego muerto, hacía pocos segundos, en la cama. En ese momento, se ve la reacción de Jana, que se pone realmente muy mal, y la de Dalma que, desgarrada, le da la mano solo a Gianinna, lo que llamó la atención de Ángel de Brito.

“Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna y con Jana era como una pared en el medio”, expresó el conductor de LAM. Y Dalma respondió con total sinceridad.

Dalma no consoló a Jana. Foto: Captura | You Tube | Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires

DALMA MARADONA EXPLICÓ POR QUÉ NO CONSOLÓ A JANA

Dalma Maradona explicó por qué no se mostró cariñosa con su hermana Jana durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

“Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder. Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar” sentenció, sincera, en diálogo con Ángel de Brito.