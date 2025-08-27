El martes por la mañana se generó gran preocupación cuando trascendió que Claudia Villafañe chocó en Núñez al realizar una maniobra de giro en “U” en un sector donde no estaba permitido. El accidente, ocurrido en plena vía pública, rápidamente encendió las alarmas sobre la salud de la exesposa de Diego Armando Maradona.

Las primeras imágenes y versiones circularon con rapidez en los medios y redes sociales, lo que motivó que su hija, Gianinna Maradona, rompiera el silencio para llevar tranquilidad y aclarar cómo se encuentra su madre tras el episodio.

A través de sus redes sociales, Gianinna Maradona confirmó que su madre se encuentra fuera de peligro y aprovechó para criticar a la prensa por la manera en que se difundió la noticia. Además, compartió una foto junto a ella con un conmovedor mensaje: “Tatita pasión de multitudes, TE AMAMOS. Deseo que seas eterna”.

Claudia Villafane tras el accidente. Crédito: Instagram

Por su parte, la event planner respondió al afecto de su hija menor: "“Gracias por venir a mimarme y dejarme a mi enfermero favorito! Los amoooo!”

EL ACCIDENTE DE CLAUDIA VILLAFAÑE

El hecho ocurrió en la zona de Núñez, cuando Claudia Villafañe intentó realizar una maniobra de giro en “U” en un sector no permitido. Como consecuencia de esa acción, se produjo el choque, aunque afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.