Este viernes, Dieguito Fernando Maradona festejó un nuevo cumpleaños y, como cada año, la expectativa por saber quiénes de sus hermanos iban a estar presentes volvió a ser tema de conversación. Verónica Ojeda, en diálogo con El Diario de Mariana, abrió su corazón y reveló detalles del festejo.

“Sé que es un día muy especial para vos, ¿quién de los hermanos va a ir al cumple de Dieguito hoy?”, le preguntó Guido Záffora a la mamá del adolescente de 13 años, quien contestó: “Junior llamó por teléfono tempranito, lo despertó a Dieguito, justo estaba desayunando, así que estuvieron hablando por cámara, ahora creo que va a llegar Jana".

Jana y Diego Junior Maradona con Diego.

“¿Y Dalma y Gianinna? ¿Invitó a todos?“, repreguntaron Mariana Fabbiani y el panelista y Verónica contestó de forma confusa: “Dieguito me pidió lo que me pidió y yo respeté su decisión”. Fue entonces cuando la conductora sacó sus conclusiones por la respuesta: “Me parece que hay alguien que no está invitado...”.

Verónica Ojeda en diálogo con el programa El Diario de Mariana (Foto: captura de América).

LA POSTURA DE VERÓNICA OJEDA SOBRE DIEGUITO FERNANDO Y LA RELACIÓN CON SUS HERMANOS

En el ida y vuelta con el programa de América, Verónica Ojeda dejó en claro cuál es la postura que tomó con respecto a Dieguito Fernando y el vínculo con sus hermanos Maradona.

“Dieguito ahora está grande y él va a decidir cuando tener relación con quien sea de la familia”, dijo la ex de Diego dando a entender cómo estaría el vínculo con Dalma y Gianinna y luego contextualizó: “A él le dolió mucho no estar en el cumpleaños que le hicieron en Olga a su padre, él vio todo y no la pasó bien en casa, me preguntó ‘¿Mamá por qué yo no puedo estar?’ y yo no sabía qué decirle porque no tenía respuesta”.

