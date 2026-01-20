Un tremendo escándalo en vivo sacudió la pantalla de LAM cuando Verónica Ojeda llamó al programa para enfrentar sin filtros a Marisa Brel, luego de que la panelista volviera a contar una versión sobre un supuesto embarazo con Diego Maradona ocurrido en el 2005.

Todo comenzó cuando la periodista recordó un episodio del pasado, vinculado a una fiesta familiar en la que, según ella, Diego habría anunciado que Verónica estaba embarazada.

Al escuchar esto, Ojeda no dudó y explotó al aire: “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, arrancó diciendo, visiblemente indignada.

Foto: Captura (América)

Lejos de bajar el tono, Verónica fue durísima con la panelista: “No la creo periodista esa. Me parece que es nefasta. Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”.

Ante la acusación, Brel intentó defenderse y aclaró: “Yo no dije que vos estabas embarazada ahora. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”. Pero Ojeda no quiso saber nada y la cortó en seco:“No quiero hablar con esta nefasta”.

La tensión siguió escalando cuando Brel insistió en que tenía fuentes y testigos: “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”.

Fuertísimo posteo de Verónica Ojeda con Dieguito Fernando por Diego Maradona.

“Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, insistió Vero, sin bajar el tono.

En uno de los momentos más sensibles del cruce, Verónica remarcó el impacto familiar que tienen estas versiones: “Tengo un hijo de 13 años (Dieguito Fernando, fruto de su relación con el Diez) que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, reclamó. Y cerró con una frase tajante: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.

EL TREMENDO PARECIDO DE DIEGUITO FERNANDO A DIEGO MARADONA QUE SORPRENDIÓ EN TELEVISIÓN

Durante la emisión de Pasó en América, se vivió un momento que generó ternura y sorpresa entre los televidentes. En un móvil apareció Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona, y su imagen no pasó inadvertida.

El adolescente, que ya tiene 11 años, fue entrevistado junto a su mamá y llamó la atención por su impresionante parecido físico con el ídolo del fútbol mundial. El mismo rizo en el cabello, la expresión de los ojos y hasta la sonrisa marcaron su sello cien por ciento “maradoniano”.

Dieguito, que crece lejos de las cámaras pero siempre con el cariño del público que adoró a su padre, volvió a emocionar a todos con este inesperado reencuentro televisivo con la herencia más pura del Diez.