Este martes la jueza Julieta Makintach (48), investigada y acusada de grabar un documental no autorizado durante el jucio por la muerte de Diego Maradona por el cual cual tuvo que ser suspendido, fue destituída de su cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro y subrogante del TOC N° 3 y además quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales, según dictaminó el jury de enjuiciamiento.

Si bien la magistrada no se presentó a conocer el veredicto, quienes sí estuvieron presentes fueron Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona. En diálogo con la prensa, la ex del astro argentino dijo: “Gracias por el apoyo, Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá, fueron cinco años de mucha lucha de la familia”.

Verónica Ojeda (Foto: América).

“Me parece que hoy estamos todos para que esta jueza pague todo lo que tenga que pagar, por eso estamos acá”, agregó y sobre la continuidad del juicio por la muerte de Maradona: “Estamos esperando que por favor se haga el jucio por la muerte de Diego el 17 de marzo. Les agradezco a todos porque sin ustedes hoy no hubieramos estado acá”.

ASÍ FUE LA LECTURA DE LA SENTENCIA A JULIETA MAKINTACH

Julieta Makintach estuvo ausente durante la lectura del veredicto en su contra en el tribunal de La Plata. Los once miembros del jurado votaron de forma unánime su destitución por su participación en el proyecto de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La funcionara quedó desafectada del cargo desde este martes y perdió su derecho a su jubilación como miembro del Poder Judicial. “Es lo correcto, es lo que había que hacer, el tribunal actuó como debía. La única que cree que hizo todo bien es Makintach”, dijo Mario Baudry, pareja de Ojeda, tras conocer la decisión.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.