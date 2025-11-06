Durante la emisión de Pasó en América, se vivió un momento que generó ternura y sorpresa entre los televidentes. En un móvil apareció Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona, y su imagen no pasó inadvertida.

El adolescente, que ya tiene 11 años, fue entrevistado junto a su mamá y llamó la atención por su impresionante parecido físico con el ídolo del fútbol mundial. El mismo rizo en el cabello, la expresión de los ojos y hasta la sonrisa marcaron su sello cien por ciento “maradoniano”.

Dieguito, que crece lejos de las cámaras pero siempre con el cariño del público que adoró a su padre, volvió a emocionar a todos con este inesperado reencuentro televisivo con la herencia más pura del Diez.

Foto: Captura (América)

QUÉ LES DIJO VERÓNICA OJEDA A LAS HERMANAS DE DIEGO MARADONA SOBRE DIEGUITO FERNANDO: EL FUERTE MENSAJE

En medio del juicio que se está llevando a cabo por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda se refirió a las hermanas del Diez y fue contundente con su mensaje en vivo.

“Lo único que me da mucha, mucha lástima de estas señoras es que se están perdiendo la crianza de Dieguito, de verlo crecer, ver lo maravilloso que es, lo cariñoso, lo humilde y lo bueno”, comenzó diciendo Verónica (en abril de 2025), en Implacables, en referencia al vínculo del hijo que tuvo con el ídolo y sus tías.

“La verdad que eso es lo que me da lástima, que ellas no saben valorar lo que es su sobrino”, agregó, dejando en claro que le gustaría que Dieguito Fernando tenga una relación más cercana con sus familiares paternos. Y cerró, tajante: “Mi hijo no pregunta por sus tías, es que no las conoce. Las habrá visto una sola vez”.