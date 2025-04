En medio del juicio que se está llevando a cabo por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda se refirió a las hermanas del Diez y fue contundente con su mensaje en vivo.

“Lo único que me da mucha, mucha lástima de estas señoras es que se están perdiendo la crianza de Dieguito, de verlo crecer, ver lo maravilloso que es, lo cariñoso, lo humilde y lo bueno”, comenzó diciendo Verónica en Implacables, en referencia al vínculo del hijo que tuvo con el ídolo y sus tías.

“La verdad que eso es lo que me da lástima, que ellas no saben valorar lo que es su sobrino”, agregó, dejando en claro que le gustaría que Dieguito Fernando tenga una relación más cercana con sus familiares paternos. Y cerró, tajante: “Mi hijo no pregunta por sus tías, es que no las conoce. Las habrá visto una sola vez”.

Foto: Captura (elnueve)

QUÉ DIJO GIANINNA MARADONA DE LA FOTO DE SU PADRE MUERTO QUE SE VIRALIZÓ DURANTE EL JUICIO

A horas de que comenzara el juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna, recurrió a las redes para compartir un extenso descargo en el que se refirió a los imputados y a la foto que mostraron del Diez sin vida.

“Gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo incondicional en este momento tan difícil que estamos atravesando. Nada repara el daño y el dolor es para siempre, pero esto es necesario”, comenzó diciendo Gianinna Maradona en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Gracias a los que nos hace sentir que no estamos solos en esta lucha. Gracias, especialmente, a los que cuidando a mi papá principalmente, a mi hermano menor, mi hijo y mis sobrinos, publicaron la foto de mi papá que mostró el fiscal como prueba pixelada. No se lo deseo a nadie que circule sin ningún tipo de reparo la foto de un familiar muerto”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@giamaradona) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, a flor de piel: “¡Gracias a los que hacen su trabajo y cubren este momento con respeto y empatía! ¡Lo necesitamos! No es fácil lo que aún nos queda, ni estar ahí frente a gente que nos quitó la posibilidad de seguir compartiendo la vida con nuestro papá. Pero la necesidad de que se haga justicia es el motor y la fuerza para seguir adelante, él se lo merece más que nadie. Este es el comienzo de su fin. Gianinna”.