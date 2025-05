Verónica Ojeda habló con Intrusos este jueves luego de que se declarara la nulidad del juicio de la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental que estaba grabando la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del proceso.

La expareja del futbolista fallecido manifestó su angustia y bronca por la decisión que se tomó desde la Justicia después del escándalo: “Yo ya no doy más, estoy cansadísima, yo no duermo, no hago nada”.

Verónica Ojeda habló en Intrusos del juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de América).

“Tengo un adolescente de doce años que requiere de mí y la verdad es que estoy agotada, quiero ir a mi casa y abrazarlo nada más. Su psicóloga me asesora y me dice cómo proceder con cada cosa, él entiende todo y es súper inteligente”, expresó sobre Dieguito Fernando.

SE DECLARÓ NULO EL JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

Este jueves al mediodía el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro declaró nulo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras el

escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach

. El proceso ahora volverá a foja cero y, según trascendió, podría volver a retomarse el caso en el 2026. La decisión se tomó por el documental que se estaba realizando, Justicia Divina, sin autorización con la participación de una de las magistradas que llevaba adelante el juicio.

